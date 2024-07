Découvrez la recette des chaussons frits au cantal, votre nouveau délice croustillant pour vos apéritifs

Introduction à la recette #

Cette recette allie la douceur du fromage blanc et le caractère du cantal, un fromage auvergnat riche en saveurs.

Facile et rapide à préparer, ce plat prend environ 35 minutes de votre temps, y compris la préparation et la cuisson, ce qui le rend parfait pour les soirées improvisées ou les petits creux gourmands.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés qui se marient à merveille. Vous aurez besoin de 250 g de fromage blanc, qui apporte une texture crémeuse et douce, et de 150 g de cantal râpé, pour ce goût profondément aromatique et légèrement piquant.

Il vous faudra également 2 pâtes brisées prêtes à l’emploi, 3 jaunes d’œuf qui serviront à dorer vos chaussons, ainsi qu’une cuillère à soupe de cerfeuil et une de ciboulette pour ajouter une touche de fraîcheur et de couleur à votre plat.

La préparation des chaussons #

La préparation des chaussons est un jeu d’enfant. Commencez par étaler les pâtes brisées et découpez-les en cercles. Mélangez le fromage blanc, le cantal râpé, les jaunes d’œuf, le cerfeuil et la ciboulette dans un bol. Déposez une cuillère de ce mélange au centre de chaque cercle de pâte.

Repliez la pâte sur la garniture pour former les chaussons et pressez les bords pour les sceller. Faites chauffer de l’huile dans une poêle et faites frire les chaussons jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et croustillants. Laissez-les égoutter sur du papier absorbant avant de servir.

Préchauffez votre huile à une température moyenne.

Ne surchargez pas la poêle pour éviter que la température de l’huile ne chute.

Servez les chaussons chauds pour un maximum de croustillant.

Les chaussons frits au cantal sont un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à ajouter une touche d’originalité à leur table. Leur texture croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur séduira à coup sûr vos invités. N’hésitez pas à les accompagner d’une salade verte ou de quelques crudités pour un repas léger et équilibré.

N’attendez plus pour essayer cette recette qui fera voyager vos papilles au cœur de l’Auvergne, et transformera vos apéritifs en véritables moments de plaisir partagé. Bon appétit !