Découvrez le jambon persillé à la tomate, une recette simple qui ravira vos papilles et celles de vos convives

Une recette facile et rapide pour tous les jours #

Le jambon persillé à la tomate est l’exemple parfait d’un plat délicieux qui ne demande que peu de préparation et de cuisson. Environ 1h10 suffit pour concocter ce mets.

Ce plat, très facile à réaliser, est idéal pour ceux qui cherchent à impressionner sans stress. Il combine la douceur du jambon blanc avec l’acidité de la tomate, le tout relevé par une pointe d’ail et de persil frais.

Les ingrédients clés pour un résultat parfait #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples mais essentiels. Quatre tranches de jambon blanc constituent la base de ce plat. Ajoutez à cela quatre gousses d’ail pelées et hachées pour relever le goût. Le persil, fraîchement haché, apportera une touche de fraîcheur et de couleur.

La sauce est un mélange crémeux de 25 cl de crème liquide et d’une boîte de 70 g de concentré de tomates. Cette combinaison crée une sauce riche et onctueuse qui enveloppe délicatement le jambon, le rendant irrésistible.

Préparation et conseils de dégustation #

La préparation de ce plat est aussi simple que ses ingrédients. Commencez par faire revenir l’ail haché dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajoutez ensuite le concentré de tomates et la crème, et laissez mijoter quelques minutes. Incorporez le jambon coupé en dés et le persil, puis laissez cuire doucement jusqu’à ce que le tout soit bien chaud.

Pour servir, ce plat se marie parfaitly avec des pâtes fraîches ou du riz blanc, qui complètent bien la richesse de la sauce. Un vin blanc léger ou un rosé peut également accompagner ce plat, en équilibrant la richesse de la crème et l’acidité de la tomate.

Voici quelques étapes clés pour réussir votre jambon persillé à la tomate :

Faites dorer l’ail haché avant d’ajouter les autres ingrédients pour libérer son arôme.

N’hésitez pas à ajouter du persil supplémentaire avant de servir pour un goût plus frais.

Assurez-vous que le jambon soit bien enveloppé de sauce pour une expérience gustative optimale.

Simple, rapide et délicieux, le jambon persillé à la tomate est la recette parfaite pour un dîner sans tracas mais plein de saveurs. Sa facilité de préparation en fait un choix idéal pour les soirées chargées ou les débutants en cuisine. Laissez-vous tenter par cette recette et régalez vos convives avec un plat à la fois traditionnel et original. Bon appétit!