Découvrez les secrets de la recette traditionnelle des anguilles au vert, un plat raffiné et savoureux

Les anguilles au vert, ou "paling in 't groen", sont bien plus qu'un simple plat : elles représentent une tradition gastronomique profondément enracinée en Belgique.

Une tradition culinaire belge #

Cette préparation à la fois rustique et élégante marie l’anguille, un poisson d’eau douce, à un mélange harmonieux de fines herbes vertes.

La recette tire son nom de la couleur éclatante des herbes utilisées, notamment les épinards, l’oseille et l’estragon, qui confèrent au plat son caractère unique et sa teinte verdoyante. Les herbes, en plus de leur apport en couleur, jouent un rôle crucial en apportant de la fraîcheur et un goût distinctif.

Préparation et ingrédients clés #

La préparation des anguilles au vert demande de la précision pour respecter l’équilibre des saveurs. Tout commence par la sélection de l’anguille, qui doit être fraîche et de bonne qualité. Après nettoyage, le poisson est généralement coupé en morceaux et légèrement doré dans un peu de beurre.

Les herbes sont ensuite ajoutées avec du vin blanc, créant ainsi une sauce où les morceaux d’anguille vont mijoter doucement. Cette technique permet aux arômes de se concentrer et de s’harmoniser, offrant un résultat final riche et complexe. La touche finale est souvent un mélange de jaunes d’œufs et de jus de citron, ajouté hors du feu pour lier la sauce sans la faire coaguler.

Goûter aux anguilles au vert, c’est embrasser une palette de saveurs qui s’entrelacent de manière surprenante. La douceur de l’anguille complète l’acidité du vin blanc et la vivacité des herbes. La texture onctueuse de la sauce, enrichie par les jaunes d’œufs, enveloppe chaque morceau de poisson, promettant une expérience en bouche riche et satisfaisante.

Chaque bouchée de ce plat est un voyage culinaire, reflétant le savoir-faire et la passion des chefs qui perpétuent cette recette de génération en génération. C’est un plat qui mérite d’être découvert, que ce soit dans un restaurant traditionnel belge ou dans votre propre cuisine.

Liste des ingrédients principaux :

1 kg d’anguille nettoyée et coupée en morceaux

20 g de beurre

50 cl de vin blanc

Un assortiment d’herbes fraîches : épinards, oseille, estragon

5 jaunes d’œuf

Jus d’un citron

1 cuillère à café de fécule de pomme de terre (pour lier la sauce)

Échalotes hachées, quantité selon le goût

Préparer des anguilles au vert est une manière de célébrer la cuisine traditionnelle tout en explorant la richesse des saveurs naturelles. Que vous soyez un chef expérimenté ou un amateur de découvertes culinaires, ce plat est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à élargir leurs horizons gastronomiques.