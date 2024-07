Découvrez comment réaliser une savoureuse tourte croustillante aux brocolis et tomates, un délice pour les papilles!

Imaginez une pâte dorée et croustillante qui renferme un cœur tendre de brocolis et de tomates, relevé d'une touche subtile de fromage emmental fondant.

Un délice croustillant et coloré #

Cette tourte aux brocolis et tomates n’est pas seulement un plaisir pour les yeux, mais aussi un régal pour les papilles.

L’association des légumes frais avec une pâte feuilletée légère fait de ce plat un choix idéal pour un dîner en famille ou entre amis. Chaque bouchée vous transporte dans un monde de saveurs où le croquant des légumes se marie parfaitement avec le fondant du fromage.

Une recette simple et accessible #

Préparer cette tourte est un jeu d’enfant. Il vous suffit de quelques ingrédients simples : des brocolis frais, des tomates mûres, de la crème fraîche, de l’emmental râpé, quelques œufs et bien sûr, de la pâte feuilletée. La préparation ne prend pas plus d’une heure et demie, cuisson comprise.

Le secret pour une tourte parfaitement croustillante réside dans la pré-cuisson de la pâte et dans la juste proportion de crème et d’œufs qui lie tous les ingrédients ensemble sans les noyer. Un assaisonnement bien dosé avec du sel et du poivre vient relever le goût des légumes naturellement doux.

Les bienfaits des ingrédients #

Non seulement cette tourte est délicieuse, mais elle est également bénéfique pour votre santé. Les brocolis sont riches en vitamines C et K, et sont reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Les tomates, quant à elles, sont une excellente source de vitamine C et de lycopène, un antioxydant puissant.

L’ajout d’emmental, riche en calcium, et d’huile d’olive, excellente pour le cœur, rend ce plat aussi nourrissant qu’agréable. C’est une manière savoureuse et saine de profiter des légumes, tout en se faisant plaisir avec une pâte feuilletée légèrement beurrée et croustillante.

Voici les étapes essentielles pour réaliser cette tourte :

Préchauffez votre four à 180°C.

Faites blanchir les brocolis et découpez les tomates en tranches.

Étalez la pâte dans un moule à tarte, piquez-la avec une fourchette et pré-cuisez-la environ 10 minutes.

Dans un bol, mélangez la crème, les œufs, le sel et le poivre.

Disposez les brocolis et les tomates sur la pâte, versez le mélange de crème, puis saupoudrez d’emmental râpé.

Enfournez pour 35 à 40 minutes jusqu’à ce que la tourte soit dorée et croustillante.

Cette tourte croustillante aux brocolis et tomates est un excellent moyen de combiner plaisir gourmand et alimentation équilibrée. Facile à préparer, elle est parfaite pour un repas convivial ou un dîner familial. Chaque part apporte une explosion de saveurs et une multitude de bienfaits, faisant de ce plat simple un véritable festin pour les sens.