Découvrez le charme rustique du gâteau viennois : une recette simple pour un dessert irrésistible

Les ingrédients clés pour un parfait gâteau viennois #

Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de sucre en poudre, 300 g de fromage blanc, et 4 œufs. Ces composants s’allient pour donner une texture douce et crémeuse à votre dessert.

Ensuite, nous ajoutons 500 g de compote de pomme, apportant une touche fruitée et légèrement acidulée, et une pâte brisée qui servira de fond croustillant. Si vous souhaitez personnaliser davantage, vous pouvez remplacer la compote de pomme par une autre compote de votre choix.

Préparation du gâteau : étapes simples et efficaces #

La préparation de ce gâteau est aussi simple que délectable. Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte, en veillant à bien la piquer avec une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle pendant la cuisson.

Dans un bol, mélangez le sucre en poudre, le fromage blanc, les œufs et la compote. Versez cette mixture sur la pâte brisée. Mettez au four et laissez cuire pendant environ 20 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et que la garniture soit bien prise.

Variantes et astuces pour un gâteau unique #

Personnalisez votre gâteau viennois en ajoutant une touche de sucre vanillé à la préparation pour une saveur encore plus riche. Vous pouvez également expérimenter avec différents types de compote ou ajouter des fruits frais sur le dessus avant la cuisson pour un résultat visuellement attrayant et savoureux.

Une autre astuce consiste à utiliser des biscuits au beurre émiettés pour la base à la place de la pâte brisée. Mélangez des palets bretons et des galettes au beurre pour un fond de tarte plus croustillant et légèrement sucré, qui contraste merveilleusement avec la douceur de la garniture.

En suivant ces étapes simples, vous créerez un gâteau viennois qui ravira à coup sûr vos invités. Ce dessert, à la fois classique et adaptable, peut être servi lors de diverses occasions ou simplement savouré comme douceur après un repas. Laissez-vous tenter par cette recette facile et succulente, et voyez par vous-même pourquoi le gâteau viennois reste un favori indémodable.

