Laissez-vous tenter par la morue à la mode de Porto, une recette pleine de saveurs et d’histoire

La morue à la mode de Porto, appelée Bacalhau a Congregado, est bien plus qu'un simple plat : c'est un voyage à travers le temps et la culture portugaise.

Une tradition culinaire portugaise #

Ce mets, qui marie la morue salée à des ingrédients simples mais savoureux, représente un pilier de la gastronomie de cette région riche en histoire.

Chaque bouchée de cette préparation vous transporte dans les ruelles étroites de Porto, où les odeurs de cuisine se mêlent à l’air marin. La recette, transmise de génération en génération, est un hommage aux pêcheurs qui ont façonné l’identité culinaire portugaise.

Des ingrédients simples pour un plat exceptionnel #

La base de la recette repose sur des produits du quotidien, accessibles et pleins de goût. La morue, ingrédient principal, est accompagnée de pommes de terre, d’oignons et d’une touche d’ail, le tout généreusement arrosé d’huile d’olive de qualité. Ces composants, bien que simples, sont essentiels pour créer un plat harmonieux et riche en saveurs.

Le secret de la recette réside dans la préparation de la morue, qui doit être dessalée avec soin avant d’être cuisinée. Ce processus, qui implique de laisser tremper le poisson dans l’eau pendant plusieurs heures, est crucial pour obtenir la texture parfaite et permettre aux saveurs de se déployer pleinement.

Comment réussir votre morue à la mode de Porto ? #

Pour que votre plat soit un succès, il est essentiel de respecter quelques étapes clés. Commencez par bien dessaler la morue, puis faites-la cuire avec les pommes de terre et les oignons jusqu’à ce que tous les ingrédients soient parfaitement tendres. L’utilisation d’une bonne huile d’olive ajoutera une touche d’authenticité et de richesse au plat.

Ensuite, n’oubliez pas de servir ce plat chaud, idéalement accompagné d’un vin blanc portugais qui complétera les saveurs de la mer. Un bon Vinho Verde ou un Douro blanc sont des choix excellents qui balanceront le goût salé de la morue avec leur fraîcheur.

Dessaler la morue pendant au moins 24 heures, en changeant l’eau plusieurs fois.

Faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Ajouter la morue et les pommes de terre, puis cuire jusqu’à ce que le tout soit bien tendre.

Servir chaud, accompagné d’un filet d’huile d’olive et de persil frais haché.

La morue à la mode de Porto est plus qu’un plat traditionnel : c’est une expérience culinaire qui raconte une histoire, celle d’un peuple et de sa relation avec la mer. En suivant ces conseils et avec un peu de passion, vous pouvez recréer chez vous cette recette emblématique et transporter vos convives directement au cœur de Porto. Bon appétit !

