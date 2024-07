Redécouvrez les saveurs de l’automne avec cette recette infaillible de tarte aux pommes à la cannelle

Un classique revisité pour ravir vos papilles #

La douceur des pommes fondantes combinée à l’arôme piquant de la cannelle crée un mélange qui éveille les sens et rappelle des souvenirs chaleureux.

Dans cette recette, chaque bouchée vous transportera dans un monde de saveurs où la pomme et la cannelle s’accordent parfaitement. Une pâte croustillante et dorée fait de ce dessert un véritable plaisir à chaque dégustation.

Les secrets d’une pâte parfaite #

La base de toute bonne tarte, c’est sa pâte. Pour notre tarte aux pommes à la cannelle, l’objectif est d’obtenir une pâte brisée qui soit à la fois croustillante et fondante. Le secret réside dans le choix des ingrédients et surtout dans leur proportion. Utiliser un mélange de beurre froid et de farine de qualité peut faire toute la différence.

Il est également crucial de ne pas trop travailler la pâte pour éviter qu’elle ne devienne élastique. Une fois que vous avez incorporé le beurre, effritez-le avec la farine jusqu’à obtenir une consistance sableuse puis ajoutez juste assez d’eau pour lier le tout.

Choisir les meilleurs ingrédients #

La qualité des pommes est déterminante dans la préparation de votre tarte. Optez pour des variétés qui tiennent bien à la cuisson comme les pommes Golden ou les Reinette. Celles-ci apportent le juste équilibre entre douceur et acidité, tout en conservant une bonne tenue pendant la cuisson.

Quant à la cannelle, choisissez-la de préférence bio et fraîchement moulue pour maximiser son parfum et ses saveurs. Une petite touche de cette épice peut transformer un simple dessert en une expérience gustative riche et complexe.

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).

Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez-la avec une fourchette.

Pelez, épépinez et coupez vos pommes en fines lamelles.

Disposez les lamelles de pommes de façon harmonieuse sur la pâte.

Saupoudrez généreusement de cannelle et ajoutez un peu de sucre si désiré.

Enfournez pour environ 30 minutes jusqu’à ce que la pâte soit dorée et les pommes tendres.

La tarte aux pommes à la cannelle est un dessert qui séduit toujours par sa simplicité et son explosion de saveurs. Que ce soit pour un dîner en famille ou un moment de partage entre amis, elle promet de doux moments de convivialité. Laissez-vous tenter par cette recette et redécouvrez le plaisir des desserts faits maison, où chaque ingrédient joue une note essentielle dans cette symphonie de goûts.

