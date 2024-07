Redécouvrez le gratin : une recette rapide de courgettes au riz qui va transformer vos dîners

Le gratin de courgettes au riz rapide est une recette idéale pour ceux qui cherchent à combiner nutrition et plaisir sans passer des heures en cuisine.

L’art du gratin simplifié #

Cette préparation allie la douceur des courgettes avec le caractère du riz, offrant un plat à la fois léger et satisfaisant.

Grâce à sa simplicité, ce gratin se prête parfaitement à une soirée de semaine chargée. Quelques ingrédients de base, un four et moins d’une heure suffisent pour obtenir un résultat délicieux et réconfortant.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser ce gratin, vous aurez besoin de riz, de courgettes fraîches, d’oeufs, d’huile d’olive et de fromage râpé. La recette peut être adaptée selon vos préférences ou les ingrédients disponibles dans votre frigo. En effet, ajouter des herbes comme le thym ou le romarin peut enrichir le goût de votre plat.

Le choix du fromage peut également varier. Certains préfèrent le parmesan pour son goût piquant, tandis que d’autres optent pour le gruyère pour sa capacité à gratiner parfaitement. L’huile d’olive aide à lier tous les éléments ensemble tout en ajoutant une touche méditerranéenne.

Préparation et astuces #

Commencez par cuire le riz, pendant que vous coupez les courgettes en rondelles. Battez les oeufs et incorporez-les au riz avec un peu d’huile d’olive et du fromage. Disposez les rondelles de courgettes au fond d’un plat à gratin, versez le mélange de riz et terminez par une couche de fromage râpé.

Cuire au four préchauffé à 180°C pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit doré et croustillant. Une astuce pour éviter que le gratin ne soit trop sec consiste à ajouter un peu de crème fraîche ou de bouillon de légumes au mélange de riz avant la cuisson.

Préchauffer le four à 180°C.

Cuire le riz al dente.

Battre les oeufs avec l’huile et le fromage.

Disposer les courgettes, puis le mélange de riz, et enfin le fromage râpé.

Cuire au four pendant 30 minutes.

Que vous soyez un expert culinaire ou un débutant en cuisine, ce gratin de courgettes au riz offre une solution rapide et délicieuse pour un repas équilibré. Simple à préparer, il est également modulable selon les goûts et les saisons, ce qui en fait une recette à garder sous la main pour toute occasion. Alors, laissez-vous tenter et redécouvrez le plaisir d’un bon gratin fait maison !

