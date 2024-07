Découvrez comment préparer des feuilletés de volaille qui raviront vos papilles et celles de vos invités

Introduction à la recette des feuilletés de volaille #

Les feuilletés de volaille, avec leur texture croustillante et leur farce savoureuse, sont une réponse parfaite à ce dilemme. Que ce soit pour un dîner en famille ou un rassemblement festif, cette recette peut devenir votre nouveau plat de prédilection.

Le feuilleté de volaille combine la douceur des viandes blanches et la richesse d’une sauce crémeuse, le tout enveloppé dans une pâte feuilletée dorée et légère. Suivez ce guide pour créer un plat qui éveillera assurément les sens.

Les ingrédients nécessaires #

La préparation des feuilletés de volaille nécessite quelques ingrédients clés qui contribuent à leur goût unique. Vous aurez besoin d’environ 250 g de pâte feuilletée, de préférence de haute qualité pour assurer un feuilletage parfait. Pour la garniture, prévoyez 4 escalopes de poulet ou de dinde, coupées en lamelles, ainsi qu’un poireau finement émincé pour ajouter une touche de douceur.

À lire Redécouvrez les saveurs avec notre tarte aigre-douce aux oignons et poivrons : une recette qui ravira vos papilles

Les saveurs sont rehaussées par l’ajout de deux échalotes hachées et d’un peu de vin blanc, environ un quart de verre. Une touche de crème, environ 100 g, et deux cuillères à soupe d’huile d’olive complètent la liste. N’oubliez pas le jaune d’œuf pour dorer la pâte, ainsi que du poivre et un peu de beurre pour la cuisson des légumes.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Pendant ce temps, faites revenir les échalotes et le poireau émincé dans une poêle avec l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez les lamelles de volaille et laissez cuire jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Déglacez avec le vin blanc et laissez réduire. Intégrez ensuite la crème et laissez mijoter quelques minutes. Assaisonnez de poivre selon votre goût.

Étalez la pâte feuilletée et découpez-la en carrés de taille égale. Déposez une portion de la préparation de volaille au centre de chaque carré. Badigeonnez les bords de la pâte avec le jaune d’œuf battu, puis pliez les carrés en diagonale pour former des triangles. Scellez bien les bords et badigeonnez la surface avec le reste du jaune d’œuf. Enfournez pour environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les feuilletés soient bien dorés et gonflés.

Préchauffez votre four à 200°C.

Faites revenir les échalotes et le poireau émincé.

Ajoutez les lamelles de volaille et cuisez jusqu’à dorure.

Déglacez au vin blanc et intégrez la crème.

Étalez la pâte feuilletée et formez des triangles garnis.

Badigeonnez avec du jaune d’œuf et enfournez pour 20 minutes.

Ces feuilletés de volaille sont non seulement délicieux mais aussi visuellement attrayants, ce qui les rend parfaits pour toutes les occasions. Servez-les chauds, accompagnés d’une salade verte ou de légumes de saison pour un repas complet et équilibré. Bon appétit!

À lire Découvrez comment réaliser une savoureuse tourte croustillante aux brocolis et tomates, un délice pour les papilles!