Découvrez la purée d’avocat au roquefort, une recette facile pour éblouir vos invités

La purée d'avocat au roquefort, c'est la promesse d'une entrée à la fois crémeuse et relevée.

Une entrée originale et savoureuse #

Cette recette, simple à préparer, mélange la douceur de l’avocat avec le caractère bien trempé du roquefort. Idéal pour commencer un repas sur une note sophistiquée.

Que vous soyez un amateur de fromage ou à la recherche de nouvelles saveurs, ce plat ne manquera pas de captiver vos papilles. L’association de ces deux ingrédients phares crée un équilibre parfait entre texture et goût.

Les ingrédients nécessaires #

Préparer cette délicieuse purée nécessite peu d’ingrédients, ce qui en fait une option parfaite pour un repas sans tracas. Vous aurez besoin de deux avocats bien mûrs, de 75 grammes de roquefort, et d’un citron frais pour ajouter un zeste de peps à votre préparation.

N’oubliez pas quelques feuilles de laitue pour le service, ainsi que des olives noires et des tomates cerises pour décorer et ajouter une touche de couleur et de fraîcheur à votre plat.

Comment réussir votre purée d’avocat au roquefort #

La réussite de cette recette réside dans la qualité des avocats utilisés ; ils doivent être parfaitement mûrs. Écrasez la chair d’avocat et incorporez-y le roquefort émietté. Ajoutez le jus d’un citron pour éviter que la préparation ne noircisse et pour apporter une note acidulée.

Assaisonnez à votre guise avec du poivre, mais évitez le sel, car le roquefort est déjà suffisamment salé. Servez cette purée sur des feuilles de laitue, garnie d’olives noires et de tomates cerises, pour un plat aussi beau que bon.

Voici un guide rapide des étapes à suivre :

Écraser la chair de deux avocats mûrs.

Ajouter 75 g de roquefort émietté.

Incorporer le jus d’un citron.

Assaisonner avec du poivre à votre goût.

Servir sur des feuilles de laitue, garnir d’olives noires et de tomates cerises.

Que ce soit pour une soirée entre amis ou un dîner en famille, cette recette de purée d’avocat au roquefort est idéale pour impressionner vos convives avec une entrée à la fois simple et raffinée. N’attendez plus pour l’essayer !