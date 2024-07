Découvrez la recette du jambon persillé à la tomate, un délice simple et savoureux qui ravira vos papilles

Le jambon persillé à la tomate est une recette qui allie simplicité et saveurs intenses.

Un plat simple et gourmet #

Idéale pour un repas rapide, cette préparation ne demande qu’une heure et dix minutes de votre temps. Une aubaine pour les gourmets pressés!

Facile à réaliser, cette recette ne nécessite que quelques ingrédients de base mais garantit un résultat plein de goût. Que ce soit pour un déjeuner entre amis ou un dîner en famille, elle saura satisfaire tous les palais.

Les ingrédients clés #

Pour confectionner ce plat, vous aurez besoin de quatre tranches de jambon blanc de bonne qualité, quatre gousses d’ail, 25 cl de crème liquide, et une boîte de 70 g de concentré de tomates. Chaque composant joue un rôle crucial pour harmoniser les saveurs.

À lire Découvrez comment préparer une délicieuse crème aux œufs à la vanille en quelques étapes simples

Le choix du jambon est essentiel : préférez un jambon peu salé pour équilibrer avec la puissance de la tomate et de l’ail. La crème liquide, quant à elle, ajoutera une texture onctueuse qui enveloppera agréablement le palais.

étapes de préparation #

Commencez par faire revenir légèrement l’ail haché dans une poêle avec un peu d’huile. Ajoutez ensuite le jambon coupé en dés et laissez dorer quelques minutes. Intégrez le concentré de tomates et mélangez bien pour enrober le jambon.

Pour finir, versez la crème liquide et laissez mijoter à feu doux pendant environ 30 minutes. Remuez de temps à autre. Servez chaud, idéalement accompagné d’une salade verte ou de pâtes fraîches.

Commencer par faire revenir l’ail

Ajouter le jambon et le concentré de tomate

Terminer avec la crème liquide et laisser mijoter

Le jambon persillé à la tomate est plus qu’une simple recette, c’est une véritable invitation à redécouvrir des saveurs traditionnelles sous un jour nouveau. L’alliance du jambon et de la tomate apporte une richesse de goûts tandis que l’ajout de l’ail et de la crème en fait un plat réconfortant.

À lire Comment préparer des mini pizzas parfaites pour l’apéritif qui raviront tous vos invités

Ce plat est non seulement délicieux mais aussi visuellement attractif avec sa couleur rouge profond contrastée par le blanc de la crème. Un vrai plaisir pour les yeux et les papilles!

Alors, n’hésitez pas à essayer cette recette chez vous et à la partager avec vos proches. Bon appétit!