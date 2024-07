La fraîcheur de l’été avec cette salade César au saumon, une explosion de saveurs sur votre table, prête en moins de 15 minutes

Un classique revisité pour l’été #

Oubliez le traditionnel poulet et laissez-vous tenter par une version sublimée avec du saumon, ce poisson prisé pour sa fraîcheur et sa finesse. Cette variation promet de revitaliser vos repas d’été avec une touche originale et savoureuse.

Le saumon, mariné dans un mélange d’huile d’olive, de citron, de thym et de miel, apporte une richesse de goûts qui s’harmonise parfaitement avec la croquante laitue romaine et les croûtons croustillants. Cette association est non seulement délicieuse mais également visuellement attrayante, ajoutant une dimension de luxe à votre table.

Des ingrédients frais pour plus de saveur #

Pour réaliser cette salade César au saumon, choisissez des produits de qualité. Un filet de saumon sans peau, de préférence de Norvège, sera parfait pour son goût riche et sa texture tendre. Accompagnez-le de tomates cerises juteuses, d’une salade romaine fraîchement cueillie et de fines herbes aromatiques comme l’aneth et la ciboulette pour un résultat qui ravira vos convives.

Le parmesan, ingrédient incontournable de la salade César, se présente ici sous forme de copeaux frais qui se marient à la perfection avec la douceur du saumon. Le contraste des textures et des saveurs fait de chaque bouchée une expérience inoubliable.

Une préparation simple et rapide #

La préparation de cette salade ne vous prendra que quelques minutes. Commencez par faire mariner le saumon dans un mélange d’huile d’olive, de miel, de citron et de thym pour qu’il s’imprègne des saveurs. Pendant ce temps, préparez votre sauce César maison avec du yaourt grec, du parmesan râpé, un peu d’huile d’olive et du citron pour une sauce légère et onctueuse.

Une fois le saumon mariné, faites-le cuire rapidement à la plancha pour conserver toute sa tendreté. Assemblez ensuite les différents éléments dans votre assiette, en ajoutant les croûtons, les tomates et les herbes avant de napper le tout de sauce. Un vrai jeu d’enfant pour un résultat gastronomique!

400 g de filet de saumon de Norvège sans la peau

2 cuillères à soupe de miel

6 cuillères à soupe d’huile d’olive

Le jus d’un citron

1 belle branche de thym frais

250 g de tomates cerises

1 salade romaine

50 g de croûtons

1 botte d’aneth

1 botte de ciboulette

1/2 oignon rouge

100 g de parmesan affiné

Sel et poivre

La salade César au saumon est l’alternative parfaite pour un déjeuner ou un dîner léger, rafraîchissant et incroyablement savoureux. Ce plat, facile à préparer et visuellement impressionnant, est sûr de devenir un favori de votre répertoire culinaire estival. Bon appétit!

