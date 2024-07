Une irrésistible crème au chocolat et à la banane prête en seulement 10 minutes

Une recette rapide et facile #

Avec un temps de préparation de seulement 5 minutes et une cuisson de 2 minutes, cette crème chocolat-banane est la solution idéale pour les gourmands pressés.

Que vous disposiez d’un Thermomix ou non, la préparation reste accessible et rapide. Vous n’aurez besoin que de chocolat noir et de bananes pour créer un mélange onctueux et réconfortant.

Les ingrédients clés #

L’association du chocolat noir et des bananes ne se démode jamais. Le chocolat noir, riche en cacao, apporte une profondeur et une intensité tandis que la douceur des bananes équilibre parfaitement le goût.

Pour cette recette, vous aurez besoin de 80 g de chocolat noir et de 2 bananes bien mûres. Ces quantités sont parfaites pour préparer quatre délicieux ramequins de crème.

Deux méthodes de préparation #

Avec un Thermomix, le processus est simplifié : hachez le chocolat, faites-le fondre et mixez-le avec les bananes jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Sans robot, le procédé reste tout aussi simple. Faites fondre le chocolat puis mixez-le avec des bananes dans un blender classique.

Dans les deux cas, le résultat est une crème lisse et onctueuse, prête à être dégustée après quelques heures de réfrigération. Servez ce dessert frais pour une meilleure expérience gustative.

Voici les étapes simplifiées pour préparer cette gourmandise :

Hachez et faites fondre le chocolat.

Mixez les bananes jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Combine les deux ingrédients et mixez jusqu’à la perfection.

Versez dans des ramequins et réfrigérez.

Cette crème au chocolat et à la banane est non seulement un régal pour les papilles mais aussi pour les yeux. Sa texture soyeuse et sa richesse en goût en font un dessert de choix pour toutes les occasions, que ce soit un simple goûter ou un fin de repas sophistiqué. Préparez-vous à impressionner vos invités avec cette douceur qui, bien que rapide à préparer, offre un résultat des plus élégants et savoureux.