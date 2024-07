Une recette de mini-cheese naans au jambon et crème prête en moins de 15 minutes

Un apéritif original avec les mini-cheese naans #

Pourquoi ne pas surprendre vos amis avec une recette savoureuse qui change de l’ordinaire ? Les mini-cheese naans au jambon et à la crème offrent une alternative délicieuse et originale.

Cette préparation combine le fondant du fromage et le croustillant d’un naan fait maison ou simplifié avec de la pâte à pizza. Faciles à préparer, ces petites bouchées seront la star de vos soirées.

Les étapes clés pour réussir vos mini-naans #

Commencez par préparer votre garniture : mélangez du fromage râpé, des morceaux de jambon et de la crème fraîche. Cette mixture onctueuse sera le cœur de vos naans. Assaisonnez selon vos préférences avec du sel, du poivre et un peu de persil pour une touche de fraîcheur.

Ensuite, découpez votre pâte à pizza en plusieurs petits morceaux. Garnissez-les de la préparation au fromage et jambon, puis pliez les bords pour former de petites poches. Assurez-vous que les naans soient bien fermés pour éviter que la garniture ne s’échappe lors de la cuisson.

Personnalisez votre recette de cheese naans #

Le véritable plaisir des mini-cheese naans réside dans leur capacité à être personnalisés. Ajoutez différents types de fromages ou même quelques légumes finement hachés comme des épinards ou des poivrons pour varier les saveurs.

Vous pouvez aussi jouer avec les épices, en ajoutant par exemple un peu de curry ou de cumin pour un goût plus prononcé et une authenticité rappelant les naans traditionnels indiens.

Voici les ingrédients de base que vous pouvez ajuster selon vos goûts :

Pâte à pizza rectangulaire

Tranches de jambon

Fromage râpé (au choix)

Crème fraîche

Assaisonnement : persil, sel, poivre

En suivant ces conseils, vous êtes sûr de préparer des mini-cheese naans qui raviront tous vos invités. Servez-les chauds pour un maximum de plaisir et n’oubliez pas de préparer une petite sauce d’accompagnement comme un mélange de beurre fondu et de persil, ou une sauce au yaourt épicée pour tremper vos naans. Bonne dégustation et surprenez vos convives avec cette recette facile et délicieuse lors de votre prochain apéro!