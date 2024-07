Une tarte tatin aux tomates cerise et burrata va égayer vos soirées d’été, prête en moins de 15 minutes

Un duo inattendu qui fait des miracles #

Cette recette estivale apporte une touche de fraîcheur grâce à l’alliance audacieuse des ingrédients simples mais plein de caractère. La tarte tatin, traditionnellement sucrée, se métamorphose ici en un plat salé qui ravira vos papilles.

La burrata, avec son coeur crémeux et fondant, ne cesse de gagner en popularité. Elle apporte non seulement une richesse en bouche mais aussi un contraste visuel saisissant lorsqu’elle se déverse sur les tomates caramélisées et la pâte feuilletée dorée.

Préparation simplissime pour un effet garanti #

Commencer par préparer la marinade qui enveloppera les tomates cerises d’une robe aromatique et légèrement sucrée. L’huile d’olive, la sauce soja, le miel, la crème de balsamique, le persil séché et le paprika fumé se mélangent pour offrir un goût profond et riche qui complémente parfaitement la douceur naturelle des tomates.

La préparation de cette tarte est étonnamment simple. Après avoir mariné les tomates, il suffit de les disposer dans un moule, de couvrir de pâte feuilletée et d’envoyer au four. Le résultat est une tarte inversée où le croustillant de la pâte complète merveilleusement bien le moelleux des tomates et le fondant de la burrata.

Servir et savourer #

Une fois sortie du four, la tarte doit être légèrement refroidie avant d’être démoulée pour révéler sa belle couleur caramel. Placer la burrata au centre de la tarte encore tiède permet au fromage de se détendre légèrement, créant un effet visuel et gustatif spectaculaire lorsque vous le découpez.

Cette tarte peut être servie en entrée ou en plat principal, accompagnée d’une salade verte simple pour un repas léger. Elle est idéale pour un dîner d’été ou comme centre d’attention lors d’une réception.

Voici quelques conseils pour sublimer votre tarte :

Utilisez des tomates cerises de différentes couleurs pour un effet visuel plus vibrant.

Ajoutez une touche de basilic frais ou de roquette après la cuisson pour un contraste de saveurs et de textures.

Essayez différentes herbes dans la marinade pour varier les plaisirs.

Avec sa préparation rapide et ses ingrédients frais, cette tarte tatin aux tomates cerise et burrata est promise à devenir la nouvelle star de vos menus estivaux. Facile à réaliser mais impressionnante à servir, elle capture l’essence même de l’été dans chaque bouchée.