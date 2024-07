Cette salade rafraîchissante et prête en 10 minutes est parfaite pour regarder un match de l’Euro

Alors que les Bleus se préparent à entrer sur le terrain, quoi de mieux que de les accompagner avec une salade fraîche et savoureuse ?

Une salade rafraîchissante pour soutenir les Bleus : découvrez comment la préparer en 10 minutes

Une recette simple et rapide pour les soirées de match #

Facile et rapide à préparer, cette salade est l’alliée parfaite pour profiter du match sans passer des heures en cuisine. Découvrez comment allier plaisir gustatif et soutien à votre équipe préférée en seulement 10 minutes.

Le mélange de melon, feta et jambon cru apporte un équilibre parfait entre douceur et caractère, idéal pour un repas léger lors d’une chaude soirée d’été. La préparation ne nécessite pas de compétences particulières en cuisine, ce qui la rend accessible à tous, même aux débutants.

Les ingrédients clés pour un plat estival #

Pour réaliser cette salade, vous aurez besoin de produits frais et de saison. Le melon apporte une touche de fraîcheur incontestable, tandis que la feta offre sa texture crémeuse et son goût légèrement salé. Le jambon cru, quant à lui, ajoute une dimension savoureuse et gourmande qui complète parfaitement les autres composants.

La vinaigrette maison, à base de jus de citron, huile d’olive et thym, vient rehausser les saveurs de la salade tout en apportant une note aromatique et estivale. Simple à préparer, elle lie tous les ingrédients ensemble pour un résultat harmonieux et délicieux.

Préparation de la salade : étapes faciles à suivre #

Commencez par préparer vos ingrédients : coupez le melon en cubes, trancher finement le jambon et émiettez la feta. Pour la vinaigrette, mélangez le jus de citron avec une pincée de sel et de poivre, puis incorporez l’huile d’olive et le thym. Cette préparation simple permet de créer une sauce légère et parfumée qui mettra en valeur les saveurs des autres ingrédients.

Dans un grand saladier, combinez la salade verte, les cubes de melon, les lanières de jambon, et les morceaux de feta. Juste avant de servir, versez la vinaigrette sur la salade et mélangez délicatement pour bien enrober tous les ingrédients. Votre salade est prête à être dégustée!

Voici une liste des ingrédients pour quatre personnes :

1 melon moyen

1 cœur de salade (feuille de chêne)

200 g de feta

4 tranches de jambon cru

4 cuillères à soupe de jus de citron

2 cuillères à soupe d’eau (optionnel pour une vinaigrette plus légère)

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de thym

Sel et poivre du moulin

Cette salade est parfaite pour un repas léger ou en accompagnement lors d’une soirée match. Elle combine santé, fraîcheur et rapidité, tout en soutenant l’équipe nationale dans ses grands matchs. Alors, n’attendez plus, testez cette recette et régalez-vous tout en vibrer au rythme du football!