La crème au chocolat simplissime avec seulement 2 ingrédients prête en moins de 15 minutes

Une recette innovante avec des ingrédients surprenants #

Oui, vous avez bien entendu ! Du chocolat et des haricots rouges, un duo improbable qui crée une texture parfaite sans l’usage d’œufs.

Les haricots rouges, souvent relégués à des préparations salées, jouent ici un rôle essentiel. Leur jus, un liant naturel, remplace les œufs traditionnellement utilisés dans les desserts crémeux, apportant ainsi une consistance riche et veloutée à la préparation.

Préparation de la crème au chocolat en quelques étapes #

Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de chocolat et d’une boîte de 400 g de haricots rouges avec leur jus. La préparation est étonnamment simple. Commencez par faire fondre le chocolat, que ce soit au bain-marie, au micro-ondes ou directement dans une casserole.

Ensuite, dans un mixeur, combinez les haricots rouges et leur jus avec le chocolat fondu. Ajoutez une pincée de fleur de sel pour rehausser les saveurs, bien que cet ajout soit facultatif. Mixez le tout jusqu’à obtenir une texture lisse et homogène.

Le goût : les haricots rouges altèrent-ils la saveur du chocolat ? #

Une préoccupation courante concernant l’utilisation de haricots rouges dans un dessert réside dans leur impact potentiel sur le goût. Cependant, les adeptes de cette recette rassurent : les haricots sont si subtilement mélangés qu’ils n’altèrent pas la saveur intense du chocolat.

Le résultat est une crème au chocolat riche dont la texture rappelle celle d’une mousse traditionnelle, sans que le goût des haricots ne soit perceptible. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation d’œufs ou à explorer des recettes végétaliennes.

Chocolat fondu

Haricots rouges en conserve

Une pincée de fleur de sel (optionnel)

En conclusion, cette recette de crème au chocolat à deux ingrédients est une véritable révolution dans le monde des desserts. Facile et rapide à préparer, elle offre une alternative saine et délicieuse aux crèmes traditionnelles, tout en étant adaptée à un régime végétalien. Que vous soyez un cuisinier expérimenté ou un amateur, cette recette promet de satisfaire vos papilles sans compromis sur le goût ou la qualité. Alors, pourquoi ne pas tenter l’expérience et surprendre vos invités avec ce dessert créatif et savoureux ?

