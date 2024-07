La fraîcheur estivale avec cette salade de tomates, un délice pour vos papilles, prête en moins de 15 minutes

Une explosion de saveurs dans votre assiette #

La salade de tomates, un classique de la saison, peut parfois sembler répétitive. Pourquoi ne pas la revisiter pour éveiller vos sens ?

Cette recette originale associe la douceur des tomates mûres à l’intensité d’un crumble de reblochon croustillant. Un contraste de textures et de saveurs qui promet de ravir vos convives.

Préparation simple pour un résultat époustouflant #

La préparation de cette salade ne demande que quelques étapes simples, débutant par la cuisson des tomates mondées pour enlever la peau. Cela révèle toute la tendresse du fruit sans altérer son goût naturellement sucré et acidulé.

Le crumble, mélange de farine, de beurre et de reblochon, apporte une richesse inattendue à la salade. Après un repos au frais, il est cuit au four jusqu’à obtenir une texture parfaitement dorée et émiettée.

L’ajout final : un sorbet au basilic #

Pour couronner le tout, un sorbet au basilic fait maison ajoute une touche glacée et aromatique. Sa fraîcheur herbacée se marie à merveille avec la chaleur du crumble et l’acidité des tomates, créant ainsi un équilibre parfait en bouche.

Ce sorbet, facile à préparer avec un simple pot de sorbet au basilic du commerce, transforme une simple salade en un plat sophistiqué et rafraîchissant.

Voici la liste des ingrédients nécessaires pour préparer cette salade pour quatre personnes :

8 belles tomates

150 g de Reblochon

150 g de farine

50 g de beurre

1 pot de sorbet au basilic

En ajoutant cette salade à votre répertoire culinaire, vous offrez à vos papilles une évasion gustative qui change agréablement des classiques. Que ce soit pour un déjeuner en terrasse ou un dîner léger, ce plat saura impressionner et satisfaire tous les goûts. Alors, n’attendez plus pour tester cette recette qui mettra du peps dans vos menus estivaux !