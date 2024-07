La recette de citron givré d’une experte diététicienne, prête en moins de 15 minutes

La recette de citron givré pour égayer vos journées d’été #

Le citron givré, avec son mélange glacial et acidulé, est le choix parfait. Cette recette, proposée par une diététicienne, allie plaisir et bien-être, grâce à des ingrédients simples mais nutritifs.

Le citron, principal acteur de cette recette, apporte une touche de fraîcheur inégalée. Combiné au skyr, un yaourt riche en protéines et faible en matières grasses, ce dessert devient un allié de taille pour votre santé tout en restant un délice pour les papilles.

Un dessert simple et nutritif #

En plus d’être délicieux, le citron givré est incroyablement simple à préparer. Avec seulement trois ingrédients principaux, ce dessert peut être assemblé en un rien de temps. Le skyr ajoute une texture crémeuse sans alourdir le dessert, faisant de chaque bouchée un plaisir léger et rafraîchissant.

Les citrons, gorgés de vitamine C et d’antioxydants, sont non seulement bons pour la santé, mais leur saveur intense est parfaitement équilibrée par la douceur du sucrant de votre choix. Ce dessert est donc un excellent moyen de terminer un repas sur une note fraîche et légère.

Astuces pour une touche personnelle #

Chaque recette peut être adaptée selon vos goûts, et le citron givré ne fait pas exception. Ajouter des feuilles de menthe ou des graines de chia, comme suggéré par la diététicienne, peut enrichir le goût et la texture du dessert. La menthe apporte une fraîcheur supplémentaire tandis que les graines de chia offrent un petit croquant agréable.

En outre, ces ajouts ne sont pas seulement gustatifs; ils augmentent également la valeur nutritive de votre dessert. Les graines de chia, par exemple, sont une excellente source de fibres et d’oméga-3, ce qui en fait un complément sain à ce rafraîchissant traitement estival.

Voici la liste des ingrédients nécessaires pour votre citron givré :

1 cuillère à soupe de skyr

1 citron

1 cuillère à café de sucrant de votre choix

Préparer ce dessert est un jeu d’enfant. Commencez par laver et sécher vos citrons, puis coupez-les en deux et retirez la pulpe. Mixez la pulpe avec le skyr et votre sucrant avant de remplir les demi-citrons évidés avec cette préparation. Une fois remplis, placez-les au congélateur pendant environ deux heures. Votre citron givré sera prêt à être dégusté, idéal pour une pause fraîcheur lors d’une chaude journée d’été.

En résumé, le citron givré est plus qu’un simple dessert. C’est une explosion de fraîcheur et de saveurs, facile à personnaliser et parfait pour les journées chaudes. Essayez cette recette pour impressionner vos invités ou simplement pour vous faire plaisir avec un traitement sain et savoureux.