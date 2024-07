Le 5 secret de Cyril Lignac pour un carpaccio de saumon estival prêt en moins de 15 minutes

L'été est le moment idéal pour profiter de repas légers et rafraîchissants.

Une entrée fraîche et simple pour vos soirées d’été #

Cyril Lignac, célèbre chef français, nous propose une recette qui transformera vos apéritifs ou entrées : le carpaccio de saumon aux baies roses et au citron. Cette préparation, non seulement simple mais aussi extrêmement savoureuse, promet d’éveiller vos sens.

Le carpaccio, traditionnellement préparé avec de la viande de boeuf, se réinvente ici avec du saumon frais, un choix parfait pour les chaudes journées d’été. L’association du citron et des baies roses ajoute une touche de fraîcheur et de piquant qui relève délicatement le goût du saumon.

Les ingrédients clés pour un succès garanti #

Pour réaliser ce carpaccio, vous aurez besoin de saumon de qualité, de préférence du saumon sans peau, ainsi que des ingrédients simples mais essentiels pour sublimer le poisson. Le citron, utilisé à la fois en jus et en zeste, apporte une acidité bienvenue qui contraste avec la douceur du saumon. Les baies roses, légèrement épicées et aromatiques, offrent un arrière-goût unique qui fait toute la différence.

Voici une liste rapide des ingrédients nécessaires :

600 grammes de saumon sans peau

Citrons jaunes et vert pour l’acidité et le zeste

Baies roses en poudre, pour le côté épicé

Yaourt grec et herbes fraîches (aneth, ciboulette) pour la sauce

Pain de mie et beurre pour des croutons maison croustillants

Étapes de préparation : entre technique et créativité #

Commencez par trancher finement le saumon, ce qui est la clé d’un bon carpaccio. Disposez ces tranches délicatement dans un grand plat. Dans un bol, mélangez le yaourt grec avec de l’aneth finement ciselé, une pincée de sel et quelques tours de moulin à poivre. Ajoutez le jus d’un demi-citron et un filet d’huile d’olive.

Préparez vos croutons en coupant le pain de mie en petits cubes et en les faisant dorer dans une poêle avec du beurre clarifié. Une fois dorés, disposez-les sur du papier absorbant et saupoudrez-les légèrement de fleur de sel. Pour assembler votre plat, étalez la sauce au fond du plat, disposez harmonieusement les tranches de saumon, saupoudrez de baies roses et de zeste de citron vert. Ajoutez les croutons juste avant de servir pour conserver leur croustillant.

Voilà, votre carpaccio est prêt à être dégusté. Léger, frais et gourmand, il ravira vos convives et ajoutera une touche d’élégance à votre table d’été. Bon appétit !

