Le secret de Laurent Mariotte pour un gaspacho irrésistible cet été prêt en moins de 15 minutes

Un twist original pour votre gaspacho #

L’animateur culinaire réputé propose une version enrichie qui promet de captiver vos papilles.

Au cœur de cette recette revisitée, l’aubergine joue les vedettes. Cet ingrédient, bien que simple, se transforme sous l’action de la cuisson pour révéler une texture fondante et un goût subtil, parfait pour les chaudes journées d’été.

Le secret d’un fromage ancestral #

Le véritable coup de génie de Laurent Mariotte réside dans l’ajout d’un fromage au caractère bien trempé : le Salers. Ce fromage d’Auvergne, connu pour sa richesse aromatique, apporte une profondeur surprenante au gaspacho.

À lire Une recette de mini-cheese naans au jambon et crème prête en moins de 15 minutes

Produit depuis plus de 2000 ans, le Salers est fabriqué à partir de lait cru de vache et se distingue par sa pâte pressée non cuite. Son goût unique et sa texture particulière en font un ajout de choix qui ne laisse personne indifférent.

Des étapes simples pour un résultat époustouflant #

La préparation de ce gaspacho d’aubergine ne requiert que quelques étapes. Commencez par cuire les aubergines au barbecue, jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement tendres. Une fois refroidies, la chair est extraite et prête à être mixée.

Les copeaux de Salers, légèrement dorés à la poêle, viennent couronner le gaspacho avant de servir, ajoutant ainsi une texture croustillante qui contraste agréablement avec la douceur de l’aubergine.

Voici quelques conseils pour accompagner votre gaspacho :

À lire Les délices des entrées froides à base d’aubergines pour rafraîchir vos étés, prêtes en moins de 15 minutes

Optez pour des herbes fraîches comme le thym citron pour un parfum envoûtant.

Ne lésinez pas sur la qualité de l’huile d’olive, elle peut transformer une simple recette en un plat mémorable.

Servez bien frais, idéalement après quelques heures au réfrigérateur.

Le gaspacho de Laurent Mariotte est plus qu’une simple soupe froide, c’est une expérience culinaire qui éveille les sens. L’association audacieuse de l’aubergine et du Salers offre une version résolument moderne et savoureuse de ce mets traditionnel. Alors, cet été, laissez-vous séduire par cette recette qui fera voyager vos convives directement dans les plaines ensoleillées de l’Espagne avec un détour par les montagnes du Cantal. Bon appétit !