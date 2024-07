Les beignets de courgettes croustillants préparés avec votre Airfryer, prêts en moins de 15 minutes

Les beignets de courgettes représentent une délicieuse manière de savourer ce légume vert tout en ajoutant une touche de croquant et de légèreté à vos repas.

Introduction aux beignets de courgettes #

Grâce à l’Airfryer, cette recette devient non seulement plus saine, mais également rapide et facile à préparer.

Que vous cherchiez un accompagnement original ou un en-cas sain, les beignets de courgettes au Airfryer sont une option parfaite. Ils combinent la douceur des courgettes avec une texture agréablement croustillante, le tout sans les inconvénients des fritures traditionnelles.

Les ingrédients nécessaires #

La base de la recette consiste en quelques ingrédients simples mais essentiels. Vous aurez besoin de courgettes fraîches, d’œufs, de fromage râpé pour ajouter du goût et de la texture, ainsi que d’un peu de farine pour lier le tout. Ne pas oublier l’oignon rouge et le basilic frais, qui apporteront une touche de fraîcheur et d’arôme.

Il est crucial de choisir des courgettes de bonne qualité, fermes et sans taches. Le choix du fromage peut varier selon vos préférences, mais un bon fromage râpé comme le parmesan ou le pecorino ajoutera une richesse bienvenue aux beignets.

Le processus de préparation #

La préparation des beignets de courgettes commence par râper les courgettes et les laisser dégorger avec du sel pour en extraire l’excès d’eau. Ceci est important car cela empêche les beignets de devenir trop humides et assure une cuisson parfaite.

Après avoir mélangé tous les ingrédients dans un saladier pour obtenir une pâte homogène, il suffit de former des petites galettes et de les placer dans l’Airfryer. Une cuisson de 15 minutes à 180°C suffit pour que les beignets deviennent dorés et croustillants.

Préchauffez l’Airfryer à 180°C.

Râpez et dégorgez les courgettes.

Mélangez les courgettes avec les œufs, la farine, le fromage, l’oignon et le basilic.

Formez des galettes et placez-les dans l’Airfryer.

Cuisson pendant 15 minutes, en remuant à mi-cuisson.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez des beignets de courgettes parfaitement croustillants et savoureux, idéaux pour être servis chauds en tant qu’accompagnement ou en-cas. N’hésitez pas à expérimenter avec des épices ou des herbes supplémentaires pour personnaliser la recette à votre goût.

Avec cette recette, vous transformez un légume commun en un plat exceptionnel qui ravira vos papilles et celles de vos invités. Alors, pourquoi ne pas tenter l’expérience des beignets de courgettes au Airfryer dès ce soir ? Bonne cuisine!