Une glace à la pêche protéinée avec seulement 3 ingrédients prête en moins de 15 minutes

L'été rime avec plaisir et légèreté, et quoi de mieux pour compléter cette saison qu'une glace maison à la fois savoureuse et saine?

Une douceur estivale à savourer sans culpabilité #

La glace à la pêche protéinée se présente comme une alternative délicieuse pour tous ceux qui cherchent à se rafraîchir tout en faisant attention à leur alimentation.

Cette recette ne nécessite que trois ingrédients et peut être réalisée en un clin d’œil. Elle est parfaite pour satisfaire les papilles des petits comme des grands, sans les inconvénients des glaces commerciales souvent trop riches en sucres et en graisses.

Quels sont les ingrédients nécessaires? #

La simplicité est au cœur de cette recette. Vous aurez besoin de pêches fraîches, de cottage cheese et d’un peu de miel pour ajouter une touche sucrée. Ces ingrédients non seulement confèrent à votre glace un goût exquis mais apportent également des bienfaits nutritionnels, comme les protéines et les vitamines.

Pêches moyennes – 4 unités

Cottage cheese sans lactose (environ 150 g)

Miel – 4 à 5 cuillères à soupe (ajustez selon votre goût)

Comment préparer votre glace protéinée? #

La préparation de cette glace ne pourrait être plus simple. Commencez par laver et couper les pêches avant de les congeler. Le lendemain, mixez les pêches congelées avec le cottage cheese et le miel jusqu’à obtenir une consistance lisse et crémeuse.

Une fois mixée, versez la préparation dans un récipient adapté et laissez-la reposer au congélateur. Avant de servir, retirez la glace du congélateur pour qu’elle se ramollisse légèrement, ce qui facilitera la formation de boules parfaites pour ravir vos convives.

En résumé, cette glace à la pêche protéinée est l’alternative parfaite pour ceux qui cherchent à se faire plaisir sans excès pendant les chauds mois d’été. Facile à préparer et délicieusement rafraîchissante, elle est sûre de devenir un incontournable de votre répertoire culinaire estival. Alors, n’attendez plus pour l’essayer!