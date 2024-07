Cyril Lignac réinvente le tiramisu pour l’été avec des touches de fraîcheur inattendues, prêt en moins de 15 minutes

Quand les températures montent, nos envies culinaires prennent souvent un tournant vers le frais et le léger.

Une recette estivale par cyril lignac #

Cyril Lignac, avec son génie culinaire, offre une version estivale du tiramisu qui promet fraîcheur et légèreté.

Cette recette, loin de la version traditionnelle au café, intègre des ingrédients rafraîchissants comme le citron et les fraises, transformant ainsi le dessert italien classique en une parfaite conclusion pour tout repas d’été.

Des ingrédients frais pour un dessert rafraîchissant #

L’utilisation de fraises fraîchement équeutées et de citron jaune ajoute une touche de fraîcheur qui est très appréciée pendant les chaudes journées. Le citron, avec son acidité naturelle, complète parfaitement la douceur des fraises.

En plus des fruits, la recette comprend une crème mascarpone onctueuse, aromatisée avec du zeste de citron, et une chantilly maison qui lui confère une texture légère et aérienne.

Préparation et montage, un jeu d’enfant #

La préparation débute avec la création d’un sirop d’imbibage citronné infusé à la vanille et enrichi d’un trait d’Amaretto, qui apportera une complexité de saveurs aux biscuits à la cuillère traditionnellement utilisés dans le tiramisu.

Le montage du dessert est tout aussi important que les ingrédients. Une couche de crème, suivi d’une série de biscuits imbibés, puis recouverte d’une autre couche de crème et finalement garnie de tartare de fraises fraîches. Chaque bouchée est un mélange parfait de crémeux, de croquant et de fruité.

Voici les étapes essentielles pour réussir ce dessert :

Préparer le sirop avec citrons, vanille et Amaretto.

Battre les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajouter le mascarpone et la chantilly.

Assembler en alternant crème et biscuits imbibés, puis garnir de fraises.

Le tiramisu estival de Cyril Lignac est une preuve que même les classiques peuvent être réinventés avec succès. Frais, léger et irrésistiblement gourmand, ce dessert est parfait pour finir un repas sur une note de douceur et de fraîcheur. À vos marques, prêts, cuisinez !