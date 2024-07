Des crèmes dessert avec une recette au beurre de cacahuète facile et saine prête en moins de 15 minutes

Les avantages d’une crème maison #

Opter pour une crème dessert maison au goût de beurre de cacahuète, c’est choisir un dessert à la fois délicieux et moins sucré que les alternatives commerciales.

En effet, une portion de cette crème maison contient moins de 8g de sucre, comparé aux 17 à 20g habituellement trouvés dans les desserts industriels. Cela représente une réduction considérable de la quantité de sucre par portion, ce qui est bénéfique pour votre santé sans sacrifier le plaisir des papilles.

Un goût irrésistible de cacahuète #

Le beurre de cacahuète est l’ingrédient star de cette recette, apportant une richesse et une profondeur de goût incomparables. L’utilisation d’un beurre de cacahuète de qualité, composé à 100% de cacahuètes sans ajout de sucre ni d’huile, est essentielle pour obtenir le meilleur résultat possible.

Le goût intense et naturellement sucré du beurre de cacahuète se marie parfaitement avec la texture onctueuse de la crème, ce qui rend ce dessert non seulement savoureux mais aussi satisfaisant. C’est l’option idéale pour les amateurs de cacahuètes.

Une préparation accessible et rapide #

Cette recette ne nécessite que quelques ingrédients simples et se prépare en un clin d’œil. Vous aurez besoin de lait ou d’une boisson végétale, de Maïzena pour épaissir, de sucre de coco pour une touche de douceur naturelle, et bien sûr, de beurre de cacahuètes.

Le processus est aussi simple que de mélanger les ingrédients et de les cuire pendant quelques minutes jusqu’à épaississement. Cette facilité de préparation rend la recette parfaite pour un dessert de dernière minute ou une douceur rapide en semaine.

Les étapes essentielles de la recette:

Mélangez la Maïzena, le sucre, le beurre de cacahuète et le lait dans une casserole.

Faites chauffer sur un feu moyen en remuant constamment jusqu’à épaississement.

Versez la préparation dans un grand pot ou des ramequins individuels.

Laissez refroidir puis conservez au réfrigérateur.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez une crème dessert au beurre de cacahuète onctueuse et savoureuse. De plus, cette recette est adaptable selon vos préférences: vous pouvez ajuster la quantité de sucre ou utiliser différents types de lait pour varier les saveurs et les textures.

En définitive, faire ses propres crèmes dessert n’est pas seulement une manière de contrôler les ingrédients et leur qualité, c’est aussi une opportunité d’explorer de nouvelles saveurs et de personnaliser vos desserts préférés. Laissez-vous tenter par cette recette simple et goûteuse, et redécouvrez le plaisir de préparer des desserts maison.