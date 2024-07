L’alerte santé sur un lot de crevettes surgelées contaminé par une dangereuse bactérie, que faire pour garantir la sécurité ?

Un danger insoupçonné dans votre congélateur #

C’est exactement ce qui se passe avec un lot de crevettes vendu chez Aldi, identifié comme étant contaminé par une bactérie extrêmement dangereuse, connue sous le nom de « mangeuse de chair ».

Cette affaire concerne les crevettes tropicales entières surgelées crues de la marque Golden Seafood. Si vous avez acheté des crevettes surgelées récemment, vérifiez sans tarder leur origine et les informations du lot pour vous assurer qu’elles ne sont pas concernées par ce rappel critique.

Les risques sanitaires liés à cette contamination #

La consommation de ces crevettes contaminées peut entraîner des toxi-infections alimentaires. Des symptômes comme des troubles gastro-intestinaux peuvent apparaître, potentiellement graves pour des personnes avec des conditions de santé préexistantes. Dans certains cas, la bactérie peut provoquer des infections cutanées sévères, d’où son surnom inquiétant.

À lire Les crevettes à l’ail et au piment pour éveiller vos papilles et épater vos convives prête en moins de 15 minutes

Il est donc crucial pour votre santé de prendre toutes les précautions nécessaires si vous avez acheté des crevettes de ce lot spécifique. L’attention est d’autant plus requise que la bactérie en question ne pardonne pas, mettant en danger les personnes les plus vulnérables.

Conduite à tenir en cas de possession de crevettes du lot contaminé #

Si vous découvrez que vous possédez des crevettes du lot contaminé, il est impératif de ne pas les consommer. Aldi a mis en place un protocole de rappel efficace où vous pouvez retourner le produit en magasin pour un remboursement complet. Gardez votre ticket de caisse pour faciliter le processus.

Le rappel concerne les crevettes vendues entre le 18 mars 2024 et le 5 juin 2024. Vous avez jusqu’au 21 août 2024 pour retourner le produit. Ne prenez aucun risque avec votre santé et celle de vos proches en consommant ces crevettes potentiellement dangereuses.

Voici les actions recommandées :

À lire Les secrets d’un curry de crevettes express qui ravira vos papilles et éblouira vos invités

Vérifiez le lot et la date de durabilité minimale de vos crevettes.

Ne consommez pas le produit si celui-ci fait partie du lot contaminé.

Rapportez les crevettes au magasin Aldi où elles ont été achetées pour un remboursement.

En conclusion, la découverte de cette contamination est un rappel sérieux que la sécurité alimentaire doit toujours être une priorité. Les crevettes, bien que délicieuses et souvent considérées comme sûres, peuvent aussi être vectrices de maladies si les conditions de leur traitement et de leur conservation ne sont pas rigoureusement contrôlées. Restez vigilant et informé pour garantir la sécurité de vos repas.