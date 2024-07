Le soutien aux Diables rouges avec un festin ukrainien ce soir, voici un dîner spécial Euro 2024

Quand le sport rencontre la gastronomie #

Pour transformer cette soirée en une célébration culturelle, pourquoi ne pas cuisiner des mets typiquement ukrainiens ?

Adopter la cuisine de l’adversaire, loin d’être une trahison, peut être vu comme un acte de convivialité et de respect mutuel. Un bortsch savoureux ou un poulet à la Kiev peut justement être le moyen de partager un moment de fraternité sportive.

Préparez un authentique bortsch ukrainien #

Ce potage, véritable emblème de l’Ukraine, marie la richesse de la viande à la douceur des légumes, soulignés par l’acidulé de la betterave. Voici comment enchanter vos invités avec ce plat coloré et nourrissant.

Commencez par faire mijoter de la poitrine de porc et du paleron de bœuf dans un grand volume d’eau. Après écumage et une heure de cuisson, enrichissez votre bouillon avec un mélange d’oignons émincés, de carottes et de chou en julienne, ainsi que de tomates concassées. Continuez la cuisson puis ajoutez la betterave pour cette couleur rouge caractéristique. Servez chaud avec un brin d’aneth et une touche de crème fraîche pour adoucir les saveurs.

Le poulet à la Kiev: un plat riche en saveurs #

Le poulet à la Kiev, c’est cette surprenante préparation de blanc de poulet farci de beurre à l’ail et aux herbes, enrobé d’une panure croustillante. Un vrai délice qui plaira à tous, surtout lorsqu’il est fait maison avec amour.

Pour le préparer, mélangez du beurre pommade avec du persil frais et de l’ail, puis façonnez en boudin. Insérez ce beurre aromatisé dans une incision faite dans le filet de poulet. Paner ensuite le poulet préparé et laissez reposer avant de le cuire à la poêle puis au four. Le résultat ? Un poulet juteux à l’intérieur avec une croûte dorée et croustillante à l’extérieur.

Voici une liste des ingrédients essentiels pour ces deux plats :

Viande de bœuf et de porc pour le bortsch

Betteraves, chou, carottes, oignons, et tomates pour le bortsch

Blancs de poulet et beurre pour le poulet à la Kiev

Ail, persil, œufs, farine, et chapelure pour le pané du poulet

En accompagnant le match de ce soir par ces plats typiques, vous ne manquerez pas de surprendre et de régaler vos invités. C’est l’occasion parfaite pour allier passion du football et amour de la bonne cuisine, tout en envoyant un message de solidarité et d’ouverture culturelle. Bon match et bon appétit !