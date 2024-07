L’omelette classique en délicieux wrap tortilla prête en moins de 15 minutes

Vous cherchez une manière originale et savoureuse de revisiter l'omelette traditionnelle ?

Introduction à une recette innovante #

Imaginez-la enveloppée dans une douce galette de tortilla, riche en saveurs et en couleurs. Cette recette facile et économique promet de ravir vos papilles et celles de vos convives.

Parfait pour un brunch décontracté ou un repas rapide en semaine, ce plat combine la simplicité d’une omelette et l’exotisme d’un wrap. Suivez ces étapes simples pour un résultat époustouflant.

Les ingrédients nécessaires #

La qualité des ingrédients est essentielle pour réussir ce plat. Vous aurez besoin de galettes de tortilla, d’œufs frais, de légumes croquants comme la tomate et le poivon vert, ainsi que d’un oignon. N’oubliez pas le fromage râpé pour une touche gourmande et quelques feuilles de coriandre pour décorer.

À lire Les 4 secrets pour garder votre salade de pâtes fraîche et savoureuse tout l’été, prête en moins de 15 minutes

4 galettes de tortilla

6 œufs

1 tomate

1 poivron vert

1 oignon

50 g de fromage râpé (au choix)

2 cuillères à soupe de lait

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre au goût

Coriandre fraîche (facultatif)

Étapes de préparation #

Commencez par battre les œufs avec le lait, le sel et le poivre. Émincez ensuite les légumes. Chauffez une cuillère à soupe d’huile dans une poêle et faites revenir les légumes émincés jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Réservez-les à part.

Dans la même poêle, ajoutez un peu d’huile et versez une partie des œufs battus pour créer une omelette fine. Avant qu’elle ne soit complètement cuite, ajoutez les légumes et le fromage sur une moitié, puis pliez l’omelette en deux. Laissez cuire jusqu’à ce que le fromage fonde. Répétez pour chaque omelette.

Placez ensuite chaque omelette au centre d’une galette de tortilla. Si vous le souhaitez, ajoutez de la coriandre. Roulez la galette pour former un wrap, coupez-la en deux et servez chaud. Pour une version encore plus riche, incorporez des tranches d’avocat ou un peu de crème fraîche avant de rouler les tortillas.

Avec cette recette, vous transformez un repas quotidien en une expérience culinaire amusante et délicieuse. Bon appétit !

À lire Les tartines estivales : une recette simple pour des dîners rapides et savoureux sous le soleil prête en moins de 15 minutes