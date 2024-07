Boostez votre semaine avec des recettes étudiantes à moins de 3€ par jour : manger équilibré sans vous ruiner

Une alimentation équilibrée à petit prix #

Pourtant, manger sainement et à petit prix est essentiel pour garder la forme et réussir ses études. Découvrez notre sélection de recettes pour la semaine du 1er au 5 juillet 2024, qui ne vous coûtera que 2,70€ par jour!

Chaque recette a été pensée pour être facile à préparer et nutritive. Que vous viviez seul ou que vous souhaitiez inviter un ami, nos propositions s’adaptent à toutes les situations et tous les appétits.

Des plats variés pour chaque jour de la semaine #

Du lundi au vendredi, variez les plaisirs sans vous ruiner. Commencez la semaine avec une salade de quinoa et brocoli, riche en fibres et protéines. Poursuivez avec un smoothie nectarine-framboises pour un boost de vitamines. Le gaspacho de tomates à la pastèque sera parfait pour vous rafraîchir en milieu de semaine.

Ne manquez pas le croque roulé et les one pot pasta pimentées aux poivrons, des plats simples et rapides à réaliser. Terminez la semaine sur une note sucrée avec des brochettes de fruits frais et une compote d’abricots maison.

Organisez vos courses et économisez du temps et de l’argent #

Pour faciliter vos préparations et limiter les achats impulsifs, nous vous proposons une liste de courses organisée par rayon, valable pour toute la semaine. Suivez notre guide pour acheter uniquement ce dont vous avez besoin et éviter le gaspillage alimentaire.

En plus de gagner du temps lors de vos passages en supermarché, cette organisation vous permettra d’économiser de l’argent tout en ayant des repas variés et équilibrés chaque jour.

Voici quelques ingrédients clés à ne pas oublier pour cette semaine :

Quinoa et brocoli pour la salade

Nectarines et framboises pour le smoothie

Tomates et pastèque pour le gaspacho

Pain, fromage et jambon pour le croque roulé

Pâtes et poivrons pour le one pot pasta

Fruits variés pour les brochettes

Abricots pour la compote

En suivant ces recommandations, non seulement vous mangez sainement, mais vous contribuez aussi à un mode de vie plus durable en réduisant les déchets. Profitez de ces conseils pour vous organiser, cuisiner et savourer des plats délicieux et économiques tout au long de la semaine.