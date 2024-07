Ces cookies salés cheddar-oignons vont révolutionner vos apéros : éblouir ses invités, prêts en moins de 15 minutes

Imaginez la surprise et le plaisir de vos amis lorsque vous leur servirez des cookies cheddar-oignons lors de votre prochain apéro.

Une entrée originale pour vos soirées #

Oubliez les chips et les cacahuètes, ces petites merveilles salées sont ici pour changer la donne et ravir les papilles.

Les cookies salés, bien que moins connus que leurs homologues sucrés, offrent une explosion de saveurs qui peut s’adapter à tous les goûts. Leur préparation simple et rapide les rend parfaits pour les soirées improvisées ou les réunions planifiées de longue date.

La recette facile à suivre #

Commencer par préchauffer votre four à 180°C. Pour la base, mélangez 150 g de yaourt à la grecque avec 80 g de flocons d’avoine et un demi-sachet de levure chimique dans un saladier. Cela crée une base douce et moelleuse pour vos cookies.

Incorporez ensuite 100 g de cheddar coupé en dés et un petit oignon rouge préalablement revenu à la poêle. Ajoutez un œuf battu pour lier le tout et une cuillère à café de persillade pour relever le goût. Une fois la pâte homogène obtenue, formez des petits tas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, puis aplatissez-les légèrement.

L’accompagnement parfait: une sauce au yaourt #

Pour compléter cette expérience gustative, proposez une sauce au yaourt onctueuse. Mélangez 150 g de yaourt à la grecque avec une cuillère à café de moutarde, une de persillade, une de jus de citron, et assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût.

Cette sauce, à la fois fraîche et relevée, est l’accompagnement idéal pour vos cookies salés. Elle apporte une touche de douceur qui contraste agréablement avec le caractère affirmé du cheddar et l’oignon.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez yaourt, flocons d’avoine, et levure.

Ajoutez cheddar, oignon, œuf, et persillade.

Formez et aplatissez les cookies sur la plaque.

Cuisson au four pendant 15 à 20 minutes.

Préparez la sauce au yaourt pendant la cuisson.

En suivant ces étapes simples, vous êtes sûr de proposer un apéro qui sort de l’ordinaire. Les cookies salés cheddar-oignons, avec leur texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, sont une véritable invitation à la gourmandise. Servez-les chauds, accompagnés de leur sauce et d’une petite salade verte pour un effet des plus raffinés. Bon apéritif!