La fraîcheur des Galettes de socca aux légumes d’été, anchois et huile de fenouil prête en moins de 15 minutes

Une recette d’été rafraîchissante et savoureuse #

Les galettes de socca aux légumes d’été, anchois et huile de fenouil sont la réponse parfaite à vos envies de plats simples mais raffinés. Imaginez la douceur des légumes d’été combinée à la saveur intense des anchois, le tout sublimé par une huile de fenouil maison.

Non seulement cette recette est un délice pour les papilles, mais elle est aussi visuellement attrayante, faisant d’elle un choix idéal pour épater vos invités lors de votre prochain dîner estival.

Les secrets de l’huile de fenouil #

L’huile de fenouil, élément clé de cette recette, est remarquable pour son arôme anisé unique qui apporte une dimension supplémentaire à de nombreux plats. Pour la préparer, il vous suffit de combiner de l’huile de pépins de raisin avec des brins de fenouil en fleurs, des bâtonnets de fenouil sec, et des graines de fenouil. Une macération de trois semaines en bouteille fermée suffit pour que l’huile s’imprègne des saveurs complexes du fenouil.

Une fois prête, cette huile miracle peut être utilisée pour concocter la pâte à socca ou pour mariner des anchois, apportant ainsi une touche méditerranéenne authentique à votre plat.

Préparation des galettes #

La préparation de la socca, une sorte de crêpe épaisse à base de farine de pois chiche, est à la fois simple et gratifiante. Après avoir mélangé la farine avec de l’eau, l’huile de fenouil, du sel et du poivre, laissez reposer la pâte une nuit pour qu’elle développe ses arômes. Le lendemain, formez de petites galettes et faites-les cuire à la poêle jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

Les galettes sont ensuite garnies de légumes finement taillés, de filets d’anchois marinés et d’une touche de poivre. Le résultat? Des bouchées irrésistibles qui captivent le palais et éveillent les sens.

Durée totale de réalisation : 3 semaines et 50 minutes (incluant la macération de l’huile)

3 semaines et 50 minutes (incluant la macération de l’huile) Préparation : 20 minutes

20 minutes Cuisson : 15 minutes

15 minutes Quantité : Plat pour 6 personnes

Que vous soyez un amateur de cuisine méditerranéenne ou simplement à la recherche de nouvelles expériences culinaires, ces galettes de socca aux légumes d’été, anchois et huile de fenouil sont un must à essayer. Elles combinent santé, saveur et sophistication, faisant de chaque bouchée un pur moment de plaisir. Alors, pourquoi ne pas vous laisser séduire par ce plat qui sent bon l’été et la Méditerranée?

