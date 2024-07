La pastilla revisitée prête en moins de 15 minutes

Introduction à la pastilla de courgettes #

Ce plat, traditionnellement marocain, est habituellement préparé avec du poulet, mais notre version met la courgette à l’honneur, offrant ainsi une touche rafraîchissante et légèrement sucrée qui ravira vos papilles.

Cette recette combine le croustillant des feuilles de brick avec le fondant des courgettes, enrichies par la douceur du fromage frais et le piquant du parmesan. Une préparation simple et rapide qui promet de plaire à tous, même aux plus petits.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette délicieuse pastilla de courgettes, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés qui se marient parfaitement. Assurez-vous de les avoir tous à portée de main pour profiter pleinement de cette expérience culinaire.

8 feuilles de brick

4 petites courgettes fraîches

2 oignons moyens

40 g de parmesan râpé

20 g de beurre fondu

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 œuf frais

Fromage frais type Saint-Moret

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Pendant que le four atteint la température souhaitée, lavez et râpez les courgettes. Utilisez une grille à gros trous pour obtenir une texture idéale. Ensuite, pelez et hachez finement les oignons avant de les faire revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Intégrez les courgettes râpées aux oignons et laissez cuire le tout pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, dans un bol, écrasez le fromage frais avec une fourchette, ajoutez l’œuf et le parmesan, et mélangez bien. Incorporer ensuite le mélange de courgettes tiédies. Prenez les feuilles de brick, badigeonnez-les de beurre fondu et superposez-les deux par deux. Déposez une généreuse quantité de farce au centre de chaque double feuille, repliez les bords vers le centre et placez-les sur une plaque de cuisson. Laissez cuire au four pendant environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les pastillas soient dorées et croustillantes.

La transformation de la courgette en un mets croustillant et savoureux montre combien ce légume est versatile et délicieux. Que ce soit pour un dîner en famille ou un repas spécial, cette pastilla de courgettes saura satisfaire tous les goûts. L’essayer, c’est l’adopter!