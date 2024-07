Le condiment à la rose pour vos barbecues prêt en moins de 15 minutes

Un condiment qui transforme chaque repas en festin #

Gabrielle Beck, cheffe renommée du Tintamarre à Paris, nous dévoile sa dernière création : un condiment à la rose. Ce mélange audacieux promet d’apporter une touche originale et raffinée à vos plats.

Imaginez la douceur de la rose combinée à la richesse des pistaches et du sésame, le tout relevé par une pointe de pâte de piment. Ce condiment est non seulement délicieux mais aussi surprenant, offrant un bouquet de saveurs qui éveillera tous vos sens.

La recette pas à pas #

Pour réaliser ce condiment hors du commun, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés. Commencez par concasser 200 g de pistaches non salées et ajoutez 200 g de sésame blond. Intégrez ensuite deux cuillères à soupe de pâte de piment à la rose, ajoutant ainsi une dimension épicée et parfumée.

Dans une casserole, faites chauffer 25 cl d’huile d’olive avec une échalote et une gousse d’ail pelées. Laissez infuser à feu doux puis retirez l’ail et l’échalote. Versez ensuite l’huile chaude sur votre mélange de pistaches et pâte de piment. Laissez refroidir avant de transférer dans un bocal hermétique. Votre condiment est prêt à être dégusté ou conservé au frais.

Associations culinaires et utilisations #

Ce condiment est incroyablement polyvalent. Bien qu’il soit parfait pour accompagner des viandes grillées comme le poulet, l’agneau ou même le poisson, il peut aussi être utilisé de manière plus surprenante. Imaginez-le dans une salade estivale, apportant une touche de piquant et de fraîcheur, ou même dans un dessert comme une pavlova, où il apporterait une note audacieuse et inattendue.

La cheffe Gabrielle Beck nous encourage à expérimenter avec ce condiment, à l’intégrer dans différentes préparations pour découvrir de nouvelles harmonies de saveurs. Chaque plat devient ainsi une nouvelle aventure gustative.

Ingrédients essentiels : pistaches, sésame, pâte de piment à la rose

Utilisation recommandée : grillades de viandes ou de légumes

Conservation : au réfrigérateur dans un bocal hermétique

Originalité garantie : surprenez vos invités avec des associations audacieuses

En intégrant ce condiment à votre répertoire culinaire, vous ajouterez non seulement une explosion de saveurs à vos plats, mais également une touche d’exclusivité et d’originalité qui ne manquera pas de captiver tous ceux qui auront le plaisir de les déguster. N’attendez plus pour essayer ce condiment à la rose, et transformez chaque barbecue en un moment de pur plaisir gastronomique.

