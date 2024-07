Les fraises à l’huile de mimosa et calamenthe révolutionnent vos desserts prêtes en moins de 15 minutes

Imaginez un dessert qui mêle la douceur des fraises à la singularité aromatique de l'huile de mimosa et de calamenthe.

Une recette pas comme les autres #

Cette combinaison, aussi surprenante qu’élégante, promet de transformer votre table et d’éblouir vos convives.

La préparation de ce plat n’est pas seulement un acte de cuisine, c’est une véritable aventure gustative. Chaque étape, du choix des fraises à la macération des huiles, est cruciale pour obtenir un résultat parfait.

Les secrets de l’huile infusée #

La clé de cette recette réside dans l’huile de mimosa et de calamenthe. Commencez par infuser des fleurs de mimosa séchées et de la calamenthe dans de l’huile de colza. Cette étape demande patience et précision, puisque le mélange doit reposer un mois pour libérer tous ses arômes.

À lire La révolution de vos sandwichs avec le jambon végétal prêt en moins de 15 minutes

Utiliser des ingrédients de qualité est essentiel. Optez pour des fraises Dream, connues pour leur jutosité et leur parfum intense, ainsi qu’un citron bio pour un zeste plein de fraîcheur.

Une fois l’huile prête, le montage du dessert est un jeu d’enfant. Taillez les fraises en fines tranches, arrosez-les du jus et du zeste d’un citron, puis ajoutez quelques gouttes de votre précieuse huile. La touche finale ? Un peu de poivre de Timut pour un contraste épicé surprenant.

N’oubliez pas de parsemer quelques feuilles de calamenthe fraîche et, pour les plus gourmands, une légère pluie de sucre glace. Voici un dessert qui ne laisse personne indifférent!

Voici les étapes détaillées pour ne rien manquer :

À lire Les lasagnes réinventées avec une recette à la carbonara séduit les papilles et enflamme les avis prête en moins de 15 minutes

Infusion des fleurs de mimosa et de calamenthe pendant un mois

Découpe des fraises Dream et assaisonnement avec citron et vinaigre balsamique

Finir avec l’huile de mimosa, le poivre de Timut et la calamenthe fraîche

Cette recette est non seulement un plaisir pour les papilles, mais aussi un enchantement pour les yeux. Laissez-vous tenter par cette expérience culinaire unique, et voyez vos invités se régaler d’un dessert hors du commun. Savourez chaque bouchée, chaque note aromatique et chaque sourire satisfait de vos convives. Bon appétit!