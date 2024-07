Un délicieux gâteau à la ricotta prêt en moins de 15 minutes

Un dessert d’été léger et savoureux #

Le gâteau à la ricotta, avec sa texture aérienne et sa fraîcheur citronnée, est le choix parfait pour vos après-midis d’été. Ce dessert, bien que simple, promet de ravir vos papilles avec des ingrédients frais et des saveurs délicates.

La ricotta, ingrédient phare de ce gâteau, apporte une douceur incomparable et se marie harmonieusement avec le zeste et le jus de citron. Ce mariage crée une expérience gustative qui évoque les douceurs méditerranéennes et transforme chaque bouchée en moment de plaisir.

Les étapes clés pour une préparation sans faille #

La préparation de ce gâteau est un véritable jeu d’enfant. Commencez par battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit léger et mousseux. L’ajout d’huile d’olive et de ricotta non seulement enrichit la texture, mais aussi infuse le gâteau d’une touche d’authenticité et de raffinement.

À lire Le granité à la barbe à papa : une recette facile et amusante prête en moins de 15 minutes

Incorporez ensuite la farine tamisée et la levure chimique pour obtenir une pâte lisse, avant d’ajouter les zestes et le jus de citron. Une fois la pâte versée dans un moule, la cuisson dure environ 35 minutes à 180 °C. L’attente en vaut la chandelle : vous obtiendrez un gâteau doré et irrésistiblement parfumé.

Comment garder votre gâteau frais plus longtemps #

Il est crucial de savoir conserver correctement votre gâteau pour en profiter quelques jours après sa préparation. En période estivale, il est préférable de le garder au réfrigérateur, emballé soigneusement pour éviter qu’il n’absorbe les odeurs d’autres aliments. Cette méthode prolonge sa fraîcheur et vous permet de déguster une tranche comme si elle était fraîchement cuite.

Durant les mois plus frais, le gâteau peut rester à température ambiante pendant jusqu’à trois jours. Assurez-vous de le couvrir pour le protéger de l’air et de l’humidité. Ainsi conservé, il reste moelleux et savoureux, prêt à être dégusté à tout moment.

Voici les ingrédients nécessaires pour votre gâteau à la ricotta :

À lire Le mojito, le cocktail incontournable de vos étés prêt en moins de 10 minutes

3 œufs

180 g de sucre complet

120 ml d’huile d’olive

220 g de ricotta

210 g de farine

4 g de levure chimique

Zeste d’un citron

Jus d’un citron

Cette recette de gâteau à la ricotta est plus qu’une simple pâtisserie, c’est une invitation à profiter des joies simples de l’été. Préparez-le pour un pique-nique, un dessert de fin de soirée ou simplement pour le plaisir de cuisiner. Chaque part est une promesse de bonheur à savourer sans modération.