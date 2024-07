Un délicieux gâteau au yaourt avec la technique ancestrale du 1, 2, 3 pots prêt en moins de 15 minutes

La recette du gâteau au yaourt simplifiée #

Cette méthode, transmise de génération en génération, permet de préparer un gâteau moelleux et savoureux sans l’utilisation d’une balance. Il suffit simplement de se souvenir de la formule : un pot de yaourt, deux pots de sucre, et trois pots de farine.

Cette approche rend la pâtisserie accessible à tous, car elle ne nécessite pas d’équipement spécialisé. Un pot de yaourt vide fera office de mesure pour tous les ingrédients, simplifiant ainsi le processus et garantissant des proportions parfaites à chaque fois.

Personnalisez votre gâteau au yaourt #

La beauté de la recette du gâteau au yaourt réside dans sa flexibilité. En partant de la base classique, vous pouvez modifier les saveurs selon vos préférences. Ajoutez des arômes comme de la vanille, des zestes de citron ou de l’amande amère pour enrichir le goût de votre gâteau. Vous pouvez même remplacer le yaourt nature par du yaourt grec pour une texture plus onctueuse et riche.

Ne vous limitez pas aux suggestions classiques. Libérez votre créativité en incorporant des fruits frais, des pépites de chocolat ou des noix pour une touche personnelle et unique. Chaque modification apporte une nouvelle dimension à ce dessert simple, permettant à chacun de trouver la version qui lui convient le mieux.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Dans un grand saladier, versez le yaourt et utilisez le pot vide pour mesurer le reste des ingrédients : le sucre, la farine, et l’huile. Ajoutez les œufs, un à un, en mélangeant bien après chaque ajout. Incorporez ensuite la levure chimique et mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène.

Une fois la pâte prête, versez-la dans un moule beurré et enfournez pour environ 30 minutes. Laissez le gâteau refroidir avant de le démouler. Servez ce délice simple mais élégant tel quel ou accompagné de fruits frais pour une touche de fraîcheur.

Voici une liste de suggestions pour personnaliser votre gâteau au yaourt :

Ajoutez de la vanille ou de l’extrait d’amande pour un parfum délicat.

Incorporez des zestes de citron ou d’orange pour une touche d’agrume.

Mélangez des fruits secs ou des noix pour un croquant agréable.

Garnissez le dessus de votre gâteau avec du sucre glace ou des fruits frais avant de servir.

La simplicité de cette recette et les nombreuses possibilités de personnalisation font du gâteau au yaourt un favori pour toutes les occasions, des goûters quotidiens aux réunions de famille. Essayez-le et redécouvrez pourquoi ce classique a traversé les âges, charmant les papilles de nombreuses générations.