La quiche légère poulet, champignons prête en moins de 15 minutes

Découvrez comment réaliser une quiche légère au poulet et champignons, un délice facile et rapide

Introduction à la quiche légère poulet et champignons #

Parmi celles-ci, la quiche légère au poulet et champignons se distingue par sa simplicité et sa légèreté. Parfaite pour un repas sans prétention mais savoureux, elle combine protéines maigres et légumes dans une harmonie de saveurs.

Que ce soit pour un dîner rapide en semaine ou pour surprendre agréablement vos convives lors d’un brunch dominical, cette recette s’adapte à toutes les occasions. Suivez le guide pour une préparation sans faille.

Les ingrédients nécessaires #

La réussite de votre quiche dépend grandement de la qualité des ingrédients utilisés. Vous aurez besoin de : une pâte brisée maison aux épices pour la base, 300g de champignons de Paris frais, 200g de filet de poulet, un oignon moyen, trois œufs, 100g de skyr (ou tout autre yaourt grec pour plus de légèreté), 100g de crème fraîche à 12% de matière grasse, du sel et du poivre pour assaisonner, et 30g de fromage râpé pour gratiner.

Ces ingrédients simples sont accessibles et permettent de créer un plat riche en goût tout en maintenant une certaine légèreté.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer votre pâte brisée aux épices si ce n’est déjà fait, ou utilisez une pâte prête à l’emploi pour gagner du temps. Émincez ensuite les champignons et l’oignon, et coupez le poulet en petits morceaux. Ces préparatifs sont essentiels pour assurer une cuisson uniforme de tous les composants.

Dans un second temps, assemblez les ingrédients sur la pâte. Commencez par étaler les champignons, les oignons et les morceaux de poulet. Dans un bol, battez les œufs avec le skyr et la crème fraîche, puis assaisonnez. Versez cette préparation sur la garniture et parsemez de fromage râpé avant de mettre au four.

Préchauffez votre four à 175°C.

Disposez les ingrédients sur la pâte comme décrit précédemment.

Cuire au four pendant 25 à 30 minutes jusqu’à ce que la surface soit dorée et que la quiche soit bien cuite.

La quiche légère au poulet et champignons est non seulement un plat délicieux mais également sain, grâce à ses ingrédients frais et peu caloriques. Elle se déguste idéalement avec une salade verte pour un repas complet. N’attendez plus pour l’essayer et régaler vos papilles avec cette recette facile et rapide à préparer, qui plaira à coup sûr à toute la famille!