18 aliments riches en tryptophane transforment votre sommeil

Les bienfaits du tryptophane sur votre sommeil #

Par sa capacité à augmenter les niveaux de sérotonine, il favorise un sommeil réparateur. Le cerveau utilise le tryptophane pour produire de la sérotonine, souvent appelée l’hormone du bonheur, qui est ensuite convertie en mélatonine, l’hormone régulant nos cycles de sommeil.

Intégrer le tryptophane dans notre alimentation est donc un moyen efficace pour lutter contre les troubles du sommeil. Avec seulement 1% de tryptophane parmi les acides aminés dans notre corps, il est vital de choisir des aliments qui en sont riches pour en tirer les bénéfices.

Aliments clés pour un sommeil de qualité #

Les sources de tryptophane se trouvent tant dans les aliments d’origine animale que végétale. Parmi les plus notables, le poulet rôti, les graines de sésame et la morue offrent des quantités significatives de cet acide aminé. Chaque aliment contribue à enrichir notre régime de ce composant précieux pour notre bien-être nocturne.

À lire Une recette simple et savoureuse de pizza rolls au pesto pour réveiller vos papilles prête en moins de 15 minutes

Les fromages comme le parmesan et le gruyère, ainsi que les noix et les amandes, sont également des sources appréciables de tryptophane. Intégrer ces aliments dans votre dîner pourrait vous aider à mieux dormir et à vous réveiller en pleine forme.

Combien de tryptophane consommer pour mieux dormir #

La quantité de tryptophane nécessaire varie selon l’âge et le poids corporel. Pour un adulte, il est généralement recommandé de consommer entre 4 et 5 milligrammes de tryptophane par kilogramme de poids corporel chaque jour. Cela aide à réguler la production de mélatonine et favorise un cycle de sommeil sain et sans interruptions.

Les enfants, surtout en bas âge, ont des besoins plus élevés en tryptophane. Cela est crucial pour leur développement et la régulation de leur sommeil. Suivre ces recommandations peut grandement améliorer l’efficacité de votre sommeil.

Voici quelques aliments riches en tryptophane que vous devriez considérer :

À lire Les courgettes farcies sans four prêtes en moins de 15 minutes : une méthode simple pour vos repas d’été