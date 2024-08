La leche frita : un dessert espagnol croustillant et fondant prêt en moins de 15 minutes

Un voyage culinaire en Espagne #

Ce délice sucré est parfait pour conclure un repas sur une note exquise ou pour accompagner vos après-midis gourmands.

Originaire du nord de l’Espagne, ce dessert est apprécié à travers tout le pays, chaque région y apportant sa touche personnelle. La leche frita est particulièrement populaire pendant la période du carnaval et la Semaine Sainte, où elle est souvent dégustée en famille ou entre amis.

Les secrets d’une recette réussie #

La préparation de la leche frita commence par la création d’une crème épaisse à base de lait, de sucre et de farine de maïs, parfumée à la cannelle et au zeste de citron. Cette étape est cruciale pour obtenir la texture idéale. Une fois la crème refroidie et solidifiée, elle est découpée en morceaux puis enrobée de farine et d’œuf avant d’être frite jusqu’à obtenir une coloration dorée parfaite.

Le résultat final est un mélange irrésistible de textures avec un extérieur croustillant et un intérieur doux et crémeux, généreusement saupoudré de sucre et de cannelle. La leche frita peut être servie chaude ou froide, souvent accompagnée de glace à la vanille ou de coulis de fruits pour ajouter une touche de fraîcheur.

Conseils et astuces pour un dessert parfait #

Pour réussir votre leche frita, quelques astuces sont essentielles. Assurez-vous de laisser reposer la crème au moins 4 heures au réfrigérateur pour qu’elle soit suffisamment ferme pour la friture. Utilisez une huile neutre comme celle de tournesol pour ne pas altérer le goût des autres ingrédients.

Lors de la friture, ne surchargez pas la poêle pour éviter que la température de l’huile ne diminue. Cela assure une cuisson uniforme et une belle couleur dorée. Pour finir, laissez les morceaux égoutter sur du papier absorbant pour retirer l’excès de graisse avant de les saupoudrer de sucre et de cannelle.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Temps de réfrigération : 4 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

En suivant ces conseils, vous pourrez créer chez vous un dessert espagnol authentique qui transportera vos convives directement dans les ruelles animées de l’Espagne. La leche frita est plus qu’un simple dessert, c’est une expérience culinaire qui éveille les sens et rassemble les gens autour de saveurs partagées. Alors, n’attendez plus pour essayer cette recette et régaler vos proches!

