La manière de ravir votre famille avec un menu délicieux et économique pour la semaine

Planifiez vos repas de la semaine sans vous ruiner #

Heureusement, avec un peu de planification, il est possible de nourrir tout le monde avec des plats savoureux sans se ruiner. La clé réside dans le choix des recettes et la préparation.

Imaginez des plats tels que des gratins de pâtes aux légumes, des salades gourmandes ou encore des desserts fruités, tous préparés avec des ingrédients économiques et de saison. Ces options ne seulement satisfont les papilles, mais aussi le portefeuille!

Des recettes simples et économiques pour tous les jours #

Lundi, commencez la semaine avec un gaspacho rafraîchissant aux tomates et cerises, agrémenté de thym frais. C’est une entrée parfaite pour les chaudes journées d’été. Suivez avec un gratin de coquillettes aux courgettes, jambon et emmental, un plat réconfortant qui plaira à coup sûr aux petits comme aux grands.

Mardi, optez pour une one pot pasta veggie. Ce plat tout-en-un non seulement simplifie la préparation et le nettoyage, mais est également savoureux et nourrissant. Accompagnez-le d’une salade de haricots verts et champignons pour une touche croquante.

Des desserts à la fois délicieux et abordables #

Les desserts ne doivent pas être négligés, même quand on fait attention au budget. Cette semaine, préparez une tarte aux pêches, nectarines et brugnons, un dessert estival qui met en valeur les fruits de saison. Ajoutez une touche de sucre et de cannelle pour relever les saveurs.

Pour un dessert facile et rapide, les abricots parfumés à la cannelle sont une excellente option. Ils peuvent être préparés en avance et servis frais pour conclure le repas sur une note légère et parfumée.

Voici quelques idées de plats pour vous inspirer :

Mini frittata de légumes au cheddar

Petits pois et oignons blancs sautés au beurre et sucre

Gaufres au poulet grillé

Ma’a Tinito (plat de haricots rouges)

En planifiant vos repas à l’avance et en choisissant des recettes simples et économiques, vous pouvez non seulement faire des économies, mais aussi profiter de repas délicieux tout au long de la semaine. Cela permet de réduire le stress et de passer plus de temps de qualité en famille. Sans oublier, bien sûr, le plaisir de savourer ensemble des repas faits maison.

Cette semaine du 8 au 12 juillet, laissez-vous guider par ces idées de menu et transformez votre routine alimentaire tout en gardant un œil sur votre budget. Bon appétit!