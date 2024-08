La panna cotta aux agrumes et verveine pour une fin de repas légère et parfumée prête en moins de 15 minutes

La panna cotta aux agrumes et verveine est un dessert idéal pour clôturer un repas sur une note légère et parfumée.

Une recette simple et rafraîchissante #

Cette préparation ne nécessite que 20 minutes de préparation active et un temps de réfrigération de 4 heures, ce qui en fait un choix parfait pour les cuisiniers de tous niveaux.

Le coût de ce dessert est également un avantage notable, se classant dans la catégorie des recettes bon marché. Ainsi, vous pouvez régaler jusqu’à 6 personnes sans vous ruiner.

Les composants clés du délice #

Le secret de cette panna cotta réside dans la qualité des ingrédients. Utilisez une crème liquide à 35% de matières grasses pour assurer la texture onctueuse et riche du dessert. Les agrumes, comme l’orange et le citron, apportent cette touche acidulée tant recherchée, tandis que la verveine injecte son parfum subtil et distinctif.

Outre ces éléments principaux, le sucre et la pectine jouent un rôle crucial dans la structuration de la panna cotta, lui conférant sa consistance caractéristique tout en douceur.

Processus de préparation #

La préparation de ce dessert commence par l’infusion de la crème avec la verveine et les zestes d’agrume, créant une base aromatique riche. Une fois cette étape réalisée, il est important de laisser reposer la crème afin d’intensifier les saveurs. La pectine et le sucre sont ensuite mélangés et incorporés à la crème tiède.

Le mélange est alors chauffé jusqu’à ébullition avant d’être versé dans des bols formés à partir des peaux d’agrumes congelées. Cette présentation originale ne manquera pas de surprendre et de ravir vos invités.

Voici un récapitulatif des étapes clés et des ingrédients nécessaires pour cette recette :

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de réfrigération : 4 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Ingrédients : crème liquide, sucre, pectine, agrumes, verveine

Cette panna cotta est non seulement un plaisir pour les papilles, mais aussi un spectacle pour les yeux, grâce à sa présentation dans les écorces d’agrumes. Lors du service, l’effet flambé ajoute une dimension spectaculaire à votre dessert, faisant de ce moment un point d’orgue de votre repas.

N’oubliez pas de servir ce dessert bien frais; il est ainsi parfait pour les journées chaudes ou comme conclusion légère à un repas copieux.