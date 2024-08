Les courgettes farcies sans four prêtes en moins de 15 minutes : une méthode simple pour vos repas d’été

Découvrez les ingrédients nécessaires #

Parmi les favoris, les courgettes farcies tiennent une place de choix. Mais comment les préparer sans four ? Commencez par rassembler tout ce qu’il vous faut pour trois portions savoureuses.

Il vous faudra trois courgettes rondes de belle taille, 250 g de farce de votre choix, un peu de chapelure pour lier, un oignon pour relever le goût, de l’huile d’olive, sel et poivre pour assaisonner, ainsi que du pain de mie et un peu de lait pour rendre la farce moelleuse.

Les étapes clés pour une préparation réussie #

Pour débuter, coupez le haut de vos courgettes et évidez-les soigneusement. Gardez la chair, elle ajoutera texture et goût à votre farce. Dans un saladier, combinez la farce, la chair des courgettes, l’oignon préalablement émincé, la chapelure, et le pain de mie trempé dans du lait. N’oubliez pas d’ajouter des épices selon vos préférences pour une touche personnalisée.

Après avoir bien mélangé tous les ingrédients, remplissez les courgettes évidées avec cette préparation. Replacez ensuite le sommet des courgettes et préparez-vous à les cuire. Un bon filet d’huile d’olive sur le dessus enrichira encore le goût.

La cuisson parfaite sans utiliser de four #

La magie opère lors de la cuisson, qui se fait entièrement sur le feu. Placez vos courgettes farcies dans une cocotte. Ajoutez un peu d’eau au fond, juste assez pour créer un environnement humide, et laissez mijoter à couvert entre 30 et 40 minutes. La vapeur douce permettra à vos courgettes de cuire parfaitement tout en intégrant les arômes de la farce.

Surveillez de temps en temps et ajoutez un peu d’eau si nécessaire pour éviter que les courgettes ne brûlent. Ce mode de cuisson en cocotte est non seulement pratique mais aussi économe en énergie et parfait pour les chaudes journées d’été où l’on souhaite éviter de surchauffer la cuisine.

Voici quelques idées pour accompagner vos courgettes farcies :

Une salade de roquette et parmesan pour un contraste frais et piquant.

Des pommes de terre sautées pour un repas plus consistant.

Un coulis de tomates fraîches pour un plat encore plus estival.

Ces courgettes farcies sans four sont une excellente alternative pour continuer à profiter de plats traditionnellement cuits au four, même lorsque vous n’en disposez pas. Faciles à préparer, elles séduiront tous vos convives par leur tendresse et leur saveur profonde. Bon appétit et bon été culinaire !