La salade de quinoa de Laurent Mariotte prête en moins de 15 minutes : un équilibre idéal pour ravir vos papilles cet été

La fraîcheur au rendez-vous avec les légumes de saison #

Laurent Mariotte nous propose une recette de salade de quinoa qui célèbre ces trésors de la nature. Les légumes primeurs, pleins de saveurs et de nutriments, sont les stars de cette préparation culinaire.

Que vous cultiviez vos propres légumes ou que vous les choisissiez avec soin chez votre primeur local, l’important est de privilégier la qualité et la fraîcheur. Les légumes de saison, non seulement soutiennent une alimentation durable, mais garantissent aussi un goût optimal pour vos plats.

Quinoa et légumes nouveaux : un mariage parfait #

Le quinoa, cette pseudo-céréale reconnue pour ses nombreux bienfaits santé, forme la base idéale pour une salade estivale. Riche en protéines et en fibres, il s’associe merveilleusement bien avec une variété de légumes nouveaux pour un repas à la fois léger et satisfaisant.

Laurent Mariotte nous suggère d’incorporer des carottes croquantes, des radis piquants et des herbes fraîchement coupées. Ces ingrédients, combinés avec une vinaigrette maison légèrement épicée, transforment chaque bouchée en une explosion de saveurs fraîches et réconfortantes.

La recette étape par étape #

Préparer cette salade est un jeu d’enfant. Commencez par cuire le quinoa, puis pendant qu’il refroidit, préparez vos légumes : lavez, coupez, et mélangez. Les herbes comme la ciboulette et la coriandre apportent une touche de fraîcheur et de couleur à votre plat.

Ensuite, préparez une vinaigrette avec de l’huile d’olive, du vinaigre de vin, et un peu de pâte de curry pour un petit kick épicé. Mélangez le tout et servez votre salade immédiatement pour profiter de toute sa fraîcheur.

Quinoa: un super aliment riche en protéines et sans gluten.

Carottes et radis: apportent croquant et fraîcheur.

Oignons nouveaux: doux et légèrement piquants, parfaits pour une salade.

Ciboulette et coriandre: des herbes essentielles pour un coup de fraîcheur.

En adoptant cette recette, vous ne vous contentez pas de préparer un repas délicieux et estival ; vous choisissez également une alimentation qui favorise votre santé sans sacrifier le plaisir gustatif. Laissez-vous inspirer par la simplicité et la richesse des saveurs de cette salade de quinoa aux légumes nouveaux, et faites de chaque repas un moment de joie et de fraîcheur.

