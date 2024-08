La salade fraîcheur au jambon de Bayonne et chipirons prête en moins de 15 minutes : un pur délice

L'été est la saison parfaite pour savourer des plats légers et rafraîchissants.

Une explosion de saveurs estivales #

Parmi eux, la salade fraîcheur au jambon de Bayonne et chipirons au piment d’Espelette se distingue par son mélange audacieux de saveurs et de textures.

Cette recette allie la douceur sucrée du melon du Haut-Poitou IGP à la texture ferme des chipirons, sublimée par la touche salée du jambon de Bayonne IGP. Chaque ingrédient, choisi avec soin, contribue à créer un plat harmonieux et savoureux.

Des produits de qualité pour une salade exceptionnelle #

Le secret d’une bonne salade réside dans la qualité des produits utilisés. Pour cette recette, le Sud-Ouest de la France est à l’honneur avec des produits locaux et protégés par des indications géographiques.

Les tomates cerises Label Rouge, juteuses et sucrées, les noix du Périgord AOP croquantes, et l’huile de noix du Périgord AOP, riche et parfumée, sont quelques-uns des ingrédients qui font de cette salade un plat d’exception. Le piment d’Espelette apporte une touche de chaleur relevée, parfaitement équilibrée par la fraîcheur du melon.

Préparation de la salade : un jeu d’enfant #

Assembler cette salade est un véritable plaisir, tant pour les yeux que pour le palais. Commencez par préparer des chips de jambon de Bayonne IGP au four pour ajouter du croquant au plat.

Les chipirons, rapidement sautés à la poêle, sont ensuite mélangés aux billes de melon et aux tomates cerises coupées en deux. Saupoudrez de piment d’Espelette et d’une pincée de fleur de sel de l’Île de Ré IGP, puis arrosez le tout d’un filet d’huile de noix du Périgord AOP.

Voici les étapes clés pour réaliser cette salade :

Préparez des chips de jambon de Bayonne IGP au four.

Sautez brièvement les chipirons et mélangez-les aux autres ingrédients.

Assaisonnez et servez immédiatement pour profiter de la fraîcheur des produits.

Cette salade, à la fois simple et élégante, est parfaite pour un repas estival léger ou comme entrée raffinée lors d’un dîner entre amis. Elle est aussi idéale pour impressionner vos invités avec des produits du terroir français, connus pour leur qualité supérieure. Alors, n’attendez plus pour déguster cette merveille culinaire qui met en valeur le meilleur de la Nouvelle-Aquitaine et promet un voyage gustatif inoubliable.