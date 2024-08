La tarte aux pommes alsacienne prête en moins de 15 minutes, une recette exquise

Une tradition gourmande d’alsace #

Contrairement à la version traditionnelle, elle se compose d’une pâte brisée robuste et non feuilletée, garnie d’un mélange crémeux d’œufs, de crème et de sucre, rappelant la texture d’un flan. Absente de compote, cette tarte se distingue par sa simplicité raffinée et son goût authentique.

Pour rehausser encore l’expérience, il est courant d’ajouter une touche de cannelle ou de noix de muscade, qui marie parfaitement avec le caractère doux des pommes. Ce dessert, sans le calvados utilisé dans la tarte normande, offre une palette de saveurs riche et subtile, idéale pour conclure un repas sur une note légère et parfumée.

Choisir les meilleurs fruits #

L’ingrédient star de cette préparation, ce sont bien entendu les pommes. Le choix de la variété influence grandement le profil gustatif de la tarte. La Royal Gala est souvent privilégiée pour sa peau fine et sa chair à la fois juteuse et croquante, apportant une touche légèrement acidulée. D’autres variétés telles que la Fuji, la Granny Smith, la Honeycrisp ou la Jonagold sont également excellentes, offrant chacune des nuances distinctes qui peuvent merveilleusement compléter votre dessert.

Il n’est pas rare de voir les cuisiniers mélanger plusieurs types de pommes pour créer un équilibre parfait entre douceur et acidité, enrichissant ainsi le profil de saveurs de la tarte sans alourdir le palais.

Réalisation de l’apfelkueche #

Préparer une tarte aux pommes alsacienne est un jeu d’enfant avec les bons ingrédients et un peu de savoir-faire. Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Beurrez et farinez légèrement votre moule avant d’y étaler la pâte brisée. Lavez, pelez et découpez vos pommes en lamelles fines avant de les disposer harmonieusement sur la pâte.

Dans un bol, battez les œufs avec le sucre et la crème fraîche, puis ajoutez le sucre vanillé pour une note aromatique supplémentaire. Versez ce mélange sur les pommes et enfournez. La cuisson prend généralement 35 minutes, jusqu’à ce que la tarte prenne une belle couleur dorée. Servez tiède pour un maximum de plaisir.

1 pâte brisée

1 kg de pommes

2 œufs

100 g de sucre

20 cl de crème fraîche

1 sachet de sucre vanillé

Cette tarte aux pommes alsacienne est plus qu’un simple dessert, c’est une invitation à redécouvrir les saveurs authentiques de l’Alsace. Chaque bouchée vous transportera dans un voyage gustatif unique, où la douceur des pommes se marie parfaitement avec la richesse de la crème et la délicate pâte brisée. N’attendez plus pour mettre un peu de magie alsacienne dans votre cuisine!

