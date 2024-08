L’art de déjouer la shrinkflation dans un supermarché : les 3 secrets des étiquettes

Comprendre la shrinkflation et ses impacts sur votre panier #

Cette pratique, bien que légale, soulève de nombreuses questions sur la transparence et l’équité en matière de consommation.

Dès ce lundi, une nouvelle réglementation oblige les supermarchés à afficher clairement les modifications apportées aux produits affectés par la shrinkflation. Cette initiative vise à renforcer la transparence et aider les consommateurs à faire des choix éclairés lors de leurs achats.

Quelles informations trouverez-vous sur les nouvelles affichettes? #

Les affichettes qui seront visibles en rayon dès ce début de semaine concernent principalement les produits pré-emballés dont le poids ou le volume a été réduit. Sur chaque affichette, une formule simple informera le consommateur : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix a augmenté de X% ou de Y euros ». Cette démarche vise à assurer une transparence accrue concernant les modifications apportées aux produits.

Cette nouvelle signalétique ne se limitera pas uniquement aux produits de consommation courante comme la lessive ou les pâtes, mais englobera également d’autres catégories moins évidentes telles que le poisson pané ou le pain de mie.

Quel impact cette mesure aura-t-elle sur vos habitudes de consommation? #

La mise en place de ces affichettes est une étape importante dans la lutte pour une consommation plus juste et transparente. Elle pourrait inciter les consommateurs à être plus vigilants et à comparer scrupuleusement les produits avant de les mettre dans leur panier. Cette nouvelle habitude pourrait également pousser les fabricants à reconsidérer leurs stratégies de prix et de quantité.

Il est probable que cette mesure, en sensibilisant davantage les consommateurs, contribuera à une meilleure compréhension des pratiques de marché et influencera positivement le comportement d’achat des individus. Les consommateurs pourraient alors privilégier des produits offrant un meilleur rapport quantité-prix, ou se tourner vers des marques plus transparentes et éthiques.

Surveillez les changements de quantité et de prix.

Comparez les produits similaires pour trouver les meilleures offres.

Considérez l’achat de marques alternatives ou de produits en vrac pour éviter la shrinkflation.

En conclusion, l’introduction des affichettes en supermarché est une avancée significative pour les droits des consommateurs. Elle fournit une information claire et directe qui était auparavant souvent dissimulée. Ce lundi marque un tournant dans la manière dont les consommateurs interagissent avec les produits qu’ils achètent et pourrait bien changer la manière dont les entreprises abordent la présentation de leurs produits à l’avenir.

