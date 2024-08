Une salade haricots verts, pomme de terre et tomates prête en moins de 15 minutes

Une recette légère et nutritive #

La salade de haricots verts, pomme de terre et tomates est la réponse parfaite pour ceux qui cherchent à manger sain sans sacrifier le plaisir gustatif. Chaque ingrédient apporte ses propres bienfaits nutritionnels, créant un équilibre parfait entre santé et saveur.

Les haricots verts sont connus pour leur capacité à apporter des fibres et des protéines, tandis que les pommes de terre, riches en potassium, vous donneront l’énergie nécessaire pour vos activités quotidiennes. Les tomates, pleines de vitamines C et K, sont excellentes pour la peau et la santé cardiovasculaire.

Une préparation simple et rapide #

La beauté de cette recette réside dans sa simplicité. La préparation ne prend que quelques minutes, ce qui en fait le choix idéal pour un repas rapide en semaine. Vous commencez par cuire les haricots verts et les pommes de terre, puis vous les mélangez avec des tomates fraîches, des radis croquants et un peu d’oignon pour une touche de piquant.

Le secret d’une vinaigrette maison réside dans l’équilibre parfait entre la moutarde, le vinaigre balsamique et l’huile d’olive. Cette sauce, lorsqu’elle est bien émulsionnée, lie tous les ingrédients avec une richesse qui rehausse les saveurs naturelles de la salade.

Personnalisez votre salade #

Une des grandes forces de cette salade est sa versatilité. Selon vos goûts ou ce que vous avez sous la main, vous pouvez facilement ajouter ou substituer certains ingrédients. Pourquoi ne pas essayer d’ajouter quelques dés de feta pour une touche de crémeux ou quelques noix pour un croquant supplémentaire ?

Vous pouvez également jouer avec les herbes : un peu de basilic ou de persil peut complètement transformer votre salade en un plat nouveau et rafraîchissant. Laissez libre cours à votre créativité et adaptez la recette à votre goût.

Voici les ingrédients de base pour deux personnes :

200 g de pomme de terre cuites

300 g de haricots verts cuits

1 belle tomate

4 radis

1 petit oignon

1 cuillère à café de moutarde

1 cuillère à café de vinaigre balsamique

1 cuillère à café d’huile d’olive

Qu’elle soit servie comme un plat léger lors d’un déjeuner ou comme accompagnement lors d’un barbecue, cette salade est sûr de satisfaire. Fraîche, colorée et pleine de textures variées, elle est la démonstration que manger sain peut aussi être délicieux et plein de surprises. Alors, n’attendez plus pour intégrer cette salade à votre menu de la semaine !