Découvrez les secrets des sablés au moka pour ravir vos papilles et épater vos invités

Les ingrédients clés pour des sablés réussis #

Le beurre, élément central, doit être de qualité et bien crémeux pour apporter cette texture fondante tant recherchée. Associez-le à 100 g de sucre glace pour la douceur et une pincée de sel pour relever le goût.

Les jaunes d’œuf, quant à eux, lient le tout et enrichissent la préparation. Pour finir, le caractère unique de ces sablés vient de la chicorée liquide, qui apporte des notes profondes et légèrement amères, rappelant le moka.

Préparation et cuisson : étapes essentielles #

Commencez par mélanger le beurre mou avec le sucre glace et le sel jusqu’à obtenir une pâte lisse. Intégrez ensuite les jaunes d’œuf un à un, puis versez les trois cuillères de chicorée liquide. Bien amalgamer le mélange garantit une texture homogène.

Une fois la pâte bien préparée, étalez-la et découpez-la à l’emporte-pièce. Disposez les sablés sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez-les à 180°C pour environ 12 à 15 minutes. Ils doivent ressortir dorés et croustillants.

La touche finale : personnalisation et présentation #

Les sablés au moka sont délicieux tels quels, mais pour les amateurs de douceurs encore plus gourmandes, une touche de glaçage au café ou quelques grains de café en chocolat peuvent être ajoutés après la cuisson. Laissez parler votre créativité pour rendre chaque sablé unique.

Servez vos sablés lors d’un café entre amis ou en fin de repas. Disposés sur une belle assiette ou dans une boîte en métal, ils feront leur petit effet. N’oubliez pas de les accompagner d’un moka ou d’un expresso pour rester dans le thème!

Voici un aperçu des étapes simples pour préparer vos sablés :

Mélanger beurre, sucre glace et sel.

Incorporer les jaunes d’œuf et la chicorée liquide.

Étaler la pâte, découper les formes et cuire.

Ces petits biscuits traditionnels, avec leur touche de chicorée, offrent une expérience gustative riche et sont parfaits pour accompagner vos pauses café. Essayez cette recette de sablés au moka et transformez vos goûters en moments de pur plaisir.