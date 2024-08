Redécouvrez la patranque : un plat réconfortant d’Auvergne qui ravira vos papilles durant les soirées hivernales

Origine et histoire de la patranque #

Composée principalement de pain de campagne, de fromage cantal jeune et de beurre, cette recette se transmet de génération en génération, chaque famille apportant sa propre touche personnelle.

Historiquement, ce plat économique était préparé pour utiliser le pain rassis et le fromage restant. Aujourd’hui, il continue d’être apprécié pour son côté pratique et délicieux, offrant un parfait mélange de simplicité et de saveurs authentiques.

Comment préparer la patranque authentique ? #

La préparation de la patranque commence par le découpage de 600g de pain de campagne de la veille en tranches. Ces dernières sont ensuite légèrement imbibées dans un mélange de lait et d’ail écrasé. Le secret réside dans l’équilibre des saveurs et la qualité des ingrédients, surtout le fromage.

Le montage du plat est assez simple : une couche de pain, généreusement beurrée, recouverte de tranches de cantal jeune, puis répétée jusqu’à épuisement des ingrédients. La cuisson se fait à feu doux, permettant au fromage de fondre harmonieusement sans brûler le pain.

Les variantes modernes de la patranque #

Si la recette traditionnelle de la patranque reste un incontournable, quelques variantes modernes ont vu le jour pour ravir les palais à la recherche de nouvelles expériences. Certains ajoutent des tranches de jambon cru entre les couches de pain et de fromage pour une touche fumée, ou incorporent des herbes comme du thym ou de la ciboulette pour un goût plus frais.

D’autres, plus audacieux, expérimentent avec différents types de fromages auvergnats ou d’autres régions, créant ainsi des versions uniques de ce plat traditionnel. Chaque modification apporte une nouvelle dimension à ce classique, tout en respectant son esprit rustique et convivial.

Préparation : 50 minutes

Difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Qu’elle soit servie comme plat principal durant les mois d’hiver ou comme repas réconfortant après une longue journée, la patranque reste une recette emblématique de l’Auvergne. Sa simplicité, son histoire et sa capacité à réchauffer les cœurs en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à redécouvrir les plaisirs de la cuisine française traditionnelle.

