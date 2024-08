Découvrez la douceur du nougat glacé et l’intensité du coulis de framboises: un dessert qui ravira vos papilles

Introduction au nougat glacé avec coulis de framboise #

Ce dessert, qui allie douceur et caractère, est parfait pour finir un repas sur une note à la fois riche et rafraîchissante.

Cette recette, bien que simple en apparence, requiert précision et attention lors de sa préparation, ce qui en fait un excellent choix pour impressionner vos convives lors d’occasions spéciales.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce dessert divin, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés. Prenez note : 100 g de sucre glace, 3.5 dl de crème fraîche, 4 blancs d’œufs, 2 cuillères d’eau, 100 g d’amandes entières, 150 g de fruits confits et un petit verre de liqueur d’orange pour le nougat. Pour le coulis, préparez 300 g de framboises, fraîches ou congelées.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la texture et le goût final du dessert, surtout la qualité des framboises qui peut transformer radicalement votre coulis.

Étapes de préparation #

Commencez par battre les blancs d’œufs jusqu’à obtenir une meringue ferme. Parallèlement, chauffez le sucre avec un peu d’eau pour créer un sirop. Incorporez délicatement ce sirop aux blancs en neige. Intégrez ensuite la crème fraîche montée, les amandes, les fruits confits et la liqueur.

Versez la préparation dans un moule et laissez prendre au congélateur pendant au moins 4 heures. Pour le coulis, mixez simplement les framboises avec un peu de sucre selon votre goût, puis filtrez pour enlever les pépins.

Voici les étapes clés pour réussir ce dessert :

Battre les blancs d’œufs en neige ferme.

Préparer un sirop de sucre et l’incorporer aux blancs.

Ajouter délicatement la crème fraîche et les autres ingrédients.

Préparer le coulis en mixant et filtrant les framboises.

En suivant ces conseils, vous obtiendrez un nougat glacé parfaitement équilibré, accompagné d’un coulis de framboises intense et coloré. Ce dessert est non seulement un plaisir pour les papilles mais aussi pour les yeux, grâce à ses couleurs vives et sa présentation élégante.

N’oubliez pas que la réussite de ce dessert réside dans la patience et la précision. Prenez votre temps pour préparer chaque étape, et vous serez récompensé par les éloges de vos invités. Bonne dégustation!